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22.12.2020 - 17:36 | | AA

Çin, polisin bir şüpheliyi yakalamasına yardım eden Türk askerini konuşuyor

Çongçing kentinde geçen hafta polisin peşinde olduğu bir şüpheli kaçarken bir 'yabancı' tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. Şüphelinin yakalanmasına yardım eden kişinin kimliği ise Murat Alkan.

Çin, polisin bir şüpheliyi yakalamasına yardım eden Türk askerini konuşuyor

Çin’de polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına yardım eden Türk askeri yetkilinin hareketi takdir edildi.

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Çongçing kentinin Yücong bölgesine bağlı Hongyadong semtinde geçen hafta polisin peşinde olduğu bir zanlı kaçarken bir 'yabancı' tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. Yere düşen zanlı polisler tarafından yakalandı.

Polisin zanlıyı yakalanmasına yardım eden "yabancı"nın, çalışma ziyareti dolayısıyla orada bulunan ve Pekin Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu ortaya çıktı.

'Çok cesurca davrandı'

Haberlerde, olayın görgü tanıklarının Albay Alkan'ı öven ifadelerine yer verildi. Tanıklar, Albay Alkan'a yönelik "O çok hızlı tepki gösterdi ve çok cesurca davrandı" ifadesini kullandı.

Polis merkezi önünde silahlı saldırıİstanbul Şişli’de polis merkezinin önünde 2 kişi bir saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinde yakalanırken, birisi kafasından bir diğeri karnından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
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