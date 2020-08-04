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04.08.2020 - 07:00 |

DAEŞ hapishaneye saldırdı! 300 örgüt üyesi kaçtı

Terör örgütü DAEŞ, Afganistan’ın Nangarhar vilayetindeki cezaevine saldırı düzenledi.

DAEŞ hapishaneye saldırdı! 300 örgüt üyesi kaçtı

Cezaevinde DAEŞ mensupları bulunuyordu ve saldırıyla birlikte terör örgütü üyelerinin kaçtığı ifade ediliyor. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik  güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi. Saatler süren çatışmanın ardından 8 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, çatışmanın sona erdiğini belirtti. Hogyani, saldırılarda aralarında sivillerin bulunduğu 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Reuters’da yer alan haberde, cezaevinden kaçan yaklaşık 1000 kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtilirken, yaklaşık 300 mahkumun ise saldırı sayesinde firar etmeyi başardığı açıklandı. Bazı mahkumların ise vurulma korkusuyla hücrelerini terk etmediği öğrenildi.

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