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08.06.2020 - 06:51 | | AA

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

 

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Güney Bolaang Mongondow bölgesinin 105 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 29 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin, eyaletin Gorontalo, Bitung, Minahasa, Taliabu, Kotamobagu ve Bolmong bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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