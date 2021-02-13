Formula 1 şampiyonu bisikletle kaza geçirdi

İsviçre’nin Lugano kentindeki evinin yakınında bisiklete binerken bir otomobilin çarptığı Alonso’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 39 yaşındaki İspanyol yarışçının kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı ve kırıklarının olabileceği bildirildi. Avrupa medyasında yer alan haberlerde, Alonso’nun çenesinde bir kırık olduğuna dair ibareler olduğu ifade edildi. Alonso’nun bu yıl yarışacağı Alpine F1 takımından da açıklama geldi.

Alpine F1 açıkladı

Açıklamada, “Fernando Alonso’nun bilinci şu an açık. Kendisi iyi ve hastanede bazı kontrollerden geçecek” denildi. Alpine tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise Alonso’nun bir operasyon geçirdiği doğrulandı ve ünlü yarışçının iki gün hastanede kalacağı paylaşıldı. Alonso’nun gelecek ay Bahreyn’de gerçekleştirilecek sezonun ilk F1 yarışına yetişmesi umut ediliyor.