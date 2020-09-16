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16.09.2020 - 17:51 | | milliyet.com.tr

Gine lideri Conde özel kalem müdürünü sokak ortasında dövdü

Gine'de Devlet Başkanı Alpha Conde'nin bir toplantının ardından özel kalem müdürünü dövdüğü görüntüler sosyal medyayı yıktı.

Gine lideri Conde özel kalem müdürünü sokak ortasında dövdü

Afrika ülkesi Gine'yi 10 yıldır yöneten Alpha Conde, bu kez bir dayakla gündemde. Conde, bir toplantının ardından özel kalem müdürünü sokak ortasında dövdü.

Sosyal medyada ışık hızıyla yayılan görüntülerin nerede kaydedildiği henüz netleşmiş değil. Kayıtta, özel kalem müdürünün Conde'nin yumruklarından kaçmaya çalıştığı göze çarpıyor.

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