Gine lideri Conde özel kalem müdürünü sokak ortasında dövdü

Afrika ülkesi Gine'yi 10 yıldır yöneten Alpha Conde, bu kez bir dayakla gündemde. Conde, bir toplantının ardından özel kalem müdürünü sokak ortasında dövdü.

Sosyal medyada ışık hızıyla yayılan görüntülerin nerede kaydedildiği henüz netleşmiş değil. Kayıtta, özel kalem müdürünün Conde'nin yumruklarından kaçmaya çalıştığı göze çarpıyor.