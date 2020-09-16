16.09.2020 - 17:51 | | milliyet.com.tr
Gine lideri Conde özel kalem müdürünü sokak ortasında dövdü
Gine'de Devlet Başkanı Alpha Conde'nin bir toplantının ardından özel kalem müdürünü dövdüğü görüntüler sosyal medyayı yıktı.
Afrika ülkesi Gine'yi 10 yıldır yöneten Alpha Conde, bu kez bir dayakla gündemde. Conde, bir toplantının ardından özel kalem müdürünü sokak ortasında dövdü.
Sosyal medyada ışık hızıyla yayılan görüntülerin nerede kaydedildiği henüz netleşmiş değil. Kayıtta, özel kalem müdürünün Conde'nin yumruklarından kaçmaya çalıştığı göze çarpıyor.
Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürüklediSilivri'de bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek olay yerinden kaçarken, vicdansız sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.