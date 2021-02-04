İtalya’da ‘Süper Mario’ dönemi

İtalya’da 13 Ocak’ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla baş gösteren hükümet krizini, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle çözmek için yapılan girişimlerden sonuç çıkmayınca, teknokrat bir hükümetin kurulması dün çalışma başladı. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümeti kurma görevini teknokrat bir ismi tercih ederek eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’ye verdi. İkilinin görüşmesi sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ugo Zampetti, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Draghi’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, Draghi’nin de bu görevi şartlı kabul ettiğini açıkladı. Draghi’nin önümüzdeki günlerde kabinesinde yer alacak isimleri belirlemesi ve parlamentodaki siyasi partilerden destek araması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella’ya kendisine duyduğu güvenden ötürü teşekkür eden Draghi, zor bir dönemden geçtiklerine ancak acil durumlar için uygun yanıtların verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bu umutla ve bu kararlılıkla, Cumhurbaşkanı’nın çağrısına olumlu yanıt veriyorum. (Kovid-19) Salgın karşısında kazanmak, aşılama kampanyasını tamamlamak, vatandaşların günlük sorunlarına çözümler üretmek ve ülkeyi yeniden başlatmak, yüzleşeceğimiz mücadelelerdir” diye konuştu. Draghi’nin, en kısa zamanda parlamentoda temsil edilen siyasi parti temsilcileri ve bağımsız parlamenterlerle bir araya gelmesi ve kuracağı hükümet için destek istemesi bekleniyor.

Kriz nasıl başladı?

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak’ta hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan krizde, hükümeti parlamentoda güçlendirmek için ortak arayışına giren Conte ve koalisyon ortakları, temaslarından bir sonuç alamayınca 26 Ocak’ta hükümetin istifasını vermişti.

5 Yıldız Hareketi Draghi’nin kuracağı kabineye destek vermeyeceklerini açıklarken, partinin kendi içinde bu durumu bugün bir kez daha değerlendireceği basına yansıdı. Koalisyonu bozan Italia Viva’nın lideri Matteo Renzi, Draghi’yi destekleyeceklerini açıklarken, Forza Italia’dan da Draghi için olumlu sinyaller geliyor. Muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise Draghi’nin nasıl bir programla karşılarına geleceğine göre tutum alacakları sinyalini verdi.

Draghi hükümeti İtalya’da son 10 yılda kurulmuş ikinci teknokrat hükümet olacak. Ülkede 2011’de Eski Avrupa Komisyonu İç Pazar, Gümrük ve Rekabet Komiseri Mario Monti tarafından teknokrat hükümet kurulmuştu.

Draghi kimdir?

Mario Draghi, 2005-2011 döneminde İtalya Merkez Bankası Başkanlığı, 2011-2019 döneminde de Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevlerini yürütmüştü. İtalya’nın uluslararası arenada saygın ekonomi uzmanlarından Draghi, özellikle (ECB) Başkanlığı sırasında Avrupa’da yaşanan mali borç krizinde izlediği politikalar sebebiyle “Euro Bölgesi’ni kurtaran adam” olarak anılıyor. Küresel finans piyasasında en çok izlenen şahsiyetlerden biri olan Draghi’nin ECB’deki dönemi sona erse de düşük faiz dönemi hala devam ediyor. Video oyun karakteri “Süper Mario”ya atfen Draghi’den “Super Mario” olarak bahsediliyor.