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15.09.2020 - 08:49 |

Kutsal mekanda çekim yapan yetişkin filmi yıldızı tutuklandı

Nijerya polisi, yetişkin filmi yıldızı Tobiloba Jolaosho'nun, ülkede kutsal kabul edilen Osun-Osogbo'da uygunsuz film çekimi yaptığı için tutuklandığını duyurdu.

Kutsal mekanda çekim yapan yetişkin filmi yıldızı tutuklandı

Nijeryalı yetişkin filmi oyuncusu Tobiloba Jolaosho, ülkede kutsal kabul edilen Osun-Osogbo'da cinsel içerikli film çekimi yaptığı için tutuklandı.

"Osun tanrısının evi" olduğuna inanılan ormanlık alan, Birleşmiş Milletler'in de Dünya Mirası Listesi'ne aldığı bir bölge.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre polis, "Kral Tblak HOC" olarak bilinen erkek porno yıldızı Jolaosho'nun bu ormanda pornografik bir film çektiği suçlamaları sebebiyle yakalandığını duyurdu. Jolaosho'nun avukatı henüz tutuklamayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Jolaosho, ülkede çok sayıda takipçisi olan popüler bir porno film yıldızı. Ormanda çektiği ve bazı parçalarını sosyal medya hesaplarında paylaştığı filmde, Osun tanrısına inananların giydiği beyaz kaftanlardan giyerken görülüyor.

'TOPLUM HUZURUNU BOZDU'

Ünlü porno yıldızının çekimi ne zaman yaptığı ya da ormana nasıl girdiği bilinmiyor.

BBC'ye konuyla ilgili bilgi veren polis sözcüsü Opalola Yemisi, soruşturma tamamlandıktan sonra Jolaosho'nun "toplum huzurunu bozmaktan" mahkeme önüne çıkacağını söyledi.

2003'te UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan bölge, dünya çapında da ilgi çekiyor. Her yıl düzenlenen festivale dünyanın farklı yerlerinden binlerce kişi katılıyor. Festivalin 600 yıldır her sene yapıldığı düşünülüyor.

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