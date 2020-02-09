Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kuyruÄŸu piste Ã§arptÄ±

Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'dan havalanarak Rusya'ya baÄŸlÄ± Komi Cumhuriyeti'nin Usinsk ÅŸehrindeki Usinsk UluslararasÄ± HavaalanÄ±'na ulaÅŸan ve 94 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Boeing 737 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±, facianÄ±n eÅŸiÄŸinden dÃ¶ndÃ¼. Ä°niÅŸ sÄ±rasÄ±nda buz tutan piste temas eden uÃ§aÄŸÄ±n kontrolÃ¼ bir anda kayboldu. Pilotlar tarafÄ±ndan uÃ§aÄŸÄ±n parÃ§alanmamasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcanÄ±rken, uÃ§aÄŸÄ±n kuyruk kÄ±smÄ± piste Ã§arptÄ±. UÃ§akta bulunan yolcular bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸarken, uÃ§ak bir sÃ¼re sonra pist kenarÄ±nda manevra yapÄ±larak durabildi. YaÅŸanan kazanÄ±n ardÄ±ndan acil tahliye kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. UÃ§aÄŸÄ±n arka kÄ±smÄ± tamamen yere deÄŸerken, havaalanÄ± acil durum ekipleri hemen kazaya mÃ¼dahale etti.



UÃ§aktaki 94 kiÅŸi kendi imkanlarÄ±yla uÃ§aÄŸÄ±n kanat bÃ¶lÃ¼mlerinden atlayarak dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. YaÅŸanan kazada kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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