23.09.2020 - 19:12 | | AA
Son dakika.. Erdoğan ile Stoltenberg görüştü! 'Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler'
Gelen son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ı değerli müttefikler olarak nitelendirerek NATO'nun diyalog için bir platform olduğunu belirtti.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum ile istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek için NATO'daki askeri ayrıştırma usulleri hakkında devam eden çabalarla ilgili görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 23 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Covid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte, 72 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.