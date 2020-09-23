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23.09.2020 - 19:12 | | AA

Son dakika.. Erdoğan ile Stoltenberg görüştü! 'Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler'

Gelen son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ı değerli müttefikler olarak nitelendirerek NATO'nun diyalog için bir platform olduğunu belirtti.

Son dakika.. Erdoğan ile Stoltenberg görüştü! 'Türkiye ve Yunanistan değerli müttefikler'

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum ile istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek için NATO'daki askeri ayrıştırma usulleri hakkında devam eden çabalarla ilgili görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

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