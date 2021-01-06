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06.01.2021 - 14:10 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Yalnızca sesini duydular, yok etti!

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uzun süre ürkütücü bir ses duyuldu, patlamanın yaşanması ise saniye sürmedi. Rus S-300 füze savunma sisteminin SİHA karşısındaki çaresizliği gözler önünde.

Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona eren 44 günlük Dağlık Karabağ savaşında, özellikle insansız hava araçlarının (İHA) oynadığı rol tüm dünyada yankı buldu. Türk üretimi Bayraktar TB2'nin savaşın kaderini değiştirmesiyle Rusya ve tüm Batılı ülkeler gözlerini yeni SİHA teknolojisine çevirdi.

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler ise, yerel medya tarafından yayınlandı.

Ermenistan medyasında 'Azerbaycan S-300'leri nasıl vurdu?' başlığıyla yer alan görüntü, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. S-300 füze savunma sisteminin üstünde uçan kamikaze dronun sesi uzun süre duyuluyor ve ardından bir patlama oluyor.

Haberlerde, S-300'ü imha eden İHA'nın İsrail üretimi Harop olduğu belirtildi.

Rus S-300 hava savunma sistemleri, daha önce Türk üretimi SİHA'lar tarafından Suriye ve Libya'da yok edilmişti. Yerel medyadaki haberlerde, S-300'lerin ilk kez Harop'larla yüz yüze geldiği vurgulandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan savaşın ilk günlerinde Hocavend çevresinde S-300'lerin yok edildiğini duyurmuştu.

Katliam gibi kaza! 3 ölüYozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada şoför Ergün Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybederken TIR şoförü Halil İbrahim Kayalı ile otomobil sürücüsü Aslı Baştuğ yaralandı.
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