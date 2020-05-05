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05.05.2020 - 19:30 | | AA

Trump 'corona virüsün sorumlusu Çin' deyip 'savaş' için kafa karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsün (covid-19) küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tuttu ancak Çin'in virüsü kasten üretmediğini savundu. Trump, Çin ile artan gerginliğin askeri bir müdahaleyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna da kafa karıştıran bir cevap verdi. İşte detaylar...

Trump 'corona virüsün sorumlusu Çin' deyip 'savaş' için kafa karıştırdı

 

Trump, Oval Ofis'te New York Post'a verdiği özel röportajında, Kovid-19 salgınını ve ABD'nin dış politikasını değerlendirdi.

Virüsün küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tutan Trump, "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Bununla yüzleşelim. Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin ile savaş hakkında konuşmak istemiyorum"

Daha önceki açıklamalarında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını savunan Trump, bu kez ton değiştirerek, "Virüs, Vuhan'da ortaya çıktı ama burası bir laboratuvar olmayabilir. Virüsün oradan çıkıp tüm dünyaya yayılmasına izin verilmemeliydi." ifadesini kullandı.

Trump, Çin ile artan gerginliğin askeri bir müdahaleyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna "Savaş hakkında konuşmak istemiyorum. Bu çok nahoş bir şey. Biliyorsunuz Çin ile birkaç ay önce ticaret anlaşması yaptık. Anlaşma sürecinde iki ülke ilişkileri hakkında büyük bir iyimserlik vardı. Sonra bu virüs ortaya çıktı." yanıtını verdi.

"ABD'nin belki de tarihinde aldığı en kötü karar, Orta Doğu'ya girmekti"

Kendisi başkan seçilmeseydi ABD'nin şu anda Kuzey Kore ile savaş halinde olacağını savunan Trump, eski ABD Başkanı George Bush'un Irak kararını da eleştirdi.

Trump, ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye'deki varlığını azalttıklarını vurgulayarak, "ABD'nin belki de tarihinde aldığı en kötü karar, Orta Doğu'ya girmekti. Her iki taraftan da milyonlarca insan öldü. Biz de 8 trilyon dolar harcadık." diye konuştu.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 59 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 129 bin 491, can kaybı 3 bin 520 oldu.
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