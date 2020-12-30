'2021, Türkiye ve İzmir için umut vaat ediyor'

700’e yakın üye ve 3 bin üye şirket, 110 bin istihdam gücü ve yüzde 60 üyenin yurt dışı ortaklığı ve dış ticaret işbirlikleri ile önemli bir ekonomik değer oluşturduklarını dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Pandemi sürecinde dijitale kayan iş yapma modelleri sebebiyle, e-ticaret konusunda üyelerine destek olduklarını ifade etti. Aslan, 2021’de ekonomide yapılacak reform söylemlerinin de uluslararası piyasalar dahil şimdiden olumlu etki yarattığını; açıklanan asgari ücretin de, alan kişiler için düşük, veren işyeri için büyük yük olmasının, değişim gerekliliğinin önemli göstergelerinden olduğunu sözlerine ekledi.



Büyümenin yolu güven



Kurul Başkanı Mahmut Özgener ise, “Ülkemiz 2020 yılında büyüme gösteren ekonomiler arasında yer aldı. Bu büyümede imalat ve inşaat sektörlerinin etkisi önemli bir yere sahip. Önümüzdeki dönemde de büyümemizi sürdürebilmek için ülkemize doğrudan yatırım çekmek ve makroekonomik istikrar ile birlikte dış ilişkilerimizi de kuvvetlendirme ve yatırımcı güvenini artırma hedefinde çalışmalıyız. Öte yandan pandemi ile online ortama taşınan ticari faaliyetler, önümüzdeki yıllarda dijital teknolojilerini iş dünyasında daha fazla yer edineceğinin habercisi” dedi. İzQ Projesi’nden de bahseden Özgener, şöyle devam etti:



Yeni nesille el eleyiz



“İzmir STK’ları ile yakaladığımız sinerji gücümüze güç kattı. Aile şirketlerinin genç temsilcilerine de EGİAD aracılığıyla ulaşmayı, yeni nesil ile pandemi sonrasındaki geçiş süreci ve önemi artacak olan dijitalleşmeye daha hızlı adapte olmayı amaçlıyoruz.”