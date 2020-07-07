5 kişiyle yola çıktı, dev oldu

TİRE’DE 53 yıl önce 5 çiftçinin ürettikleri sütü pazarlamak için kurduğu Tire Süt Kooperatifi, süt ve et işleme, paketleme tesisleri, yem, gübre, tohum tedarik depoları, akaryakıt istasyonu olan ve 415 çalışanı, 135 hizmet araç filosu ile 70 milyon lira öz varlığı bulunan merkeze dönüştü. Yıllık 400 milyon lira cirosu olan ve Birleşmiş Milletlerin en iyi kırsal kalkınma modeli seçtiği kooperatif, 2 bin 100 ortağa ve günlük 300 ton süt toplama kapasitesine ulaştı. Ortaklarının tohum, gübre, mazot ve yemini veren, alet ile ekipman ihtiyacını karşılayan, satış mağazalarında evlerin ihtiyacını temin eden, yerinde eğitim vererek ürün kalitesini ve verimliliği artıran Tire Süt Kooperatifi, yaklaşık 12 yıldır da ‘Süt Kuzusu Projesi’yle çocuklara süt dağıtıyor.

Örnek model

Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük, “Ortaklarımızın üretimini işliyoruz. Paketliyoruz, onları katma değerli ürüne çevirip pazarlıyoruz. Yani üreticiyle tüketiciyi buluşturan, her ikisini koruyan, hem gıda güvenliği açısından koruyan hem de üreticinin maliyetini düşürerek onlara para kazandıran örnek bir modeliz” dedi. “Çiftçim Market” adı altında mağazalar açarak ürünleri buradan tüketiciye ulaştırdıklarını ifade eden Eskiyörük, “Her köye birer soğutma tankı kurarak, sütü soğuk zincirde kontrollü topladık. Bu sayede pazar değerini arttırdık. Ortakların sütünü süt ürünleri olarak, kesimlik hayvanlarını et ürünleri olarak işleyip pazarlıyoruz” diye konuştu.



