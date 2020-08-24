Aliağa FK, transferde bombaları patlattı

2020-2021 sezonunda şampiyonluğu ve bir üst lige çıkmayı hedefleyen kulüp, kadrosuna 8 oyuncuyu dahil etti. Sarı siyahlı ekip, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal ve Teknik Direktör Mustafa Şapçı’nın yer aldığı Ağapark’daki imza töreniyle yeni isimleri şampiyonluk için renklerine bağladı. Aliağaspor FK, Bergama Belediye Spor’dan altı, Aydın Yıldız Spor’dan ve Anadolu Üniversitesi’nden ise birer oyuncu transfer etti. Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, “Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ın desteği ile takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz. Hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.