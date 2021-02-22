Alışverişe yeni soluk

Online satış sitesi Needion.com, sektöre getirdiği yeniliklerle farklı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Siteyi, gelişime açık online bir sosyal platform olarak kurguladıklarını belirten BND Group Teknoloji A.Ş’nin sahibi ve Needion.com’un kurucusu Baran Saldanlı, “Basit ama etkili farklılıklarla rakiplerimizden sıyrılmayı amaçladık. Sitemizin yazılım altyapısı, farklı modülleri de entegre edecek şekilde hazırlandı” dedi.

Alışverişin yanında yemek siparişi, market siparişi, uçak ve otobüs bileti, otel rezervasyonu, ev ve araba ilanları gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Saldanlı, “Needion’u kullanıcıların sosyal bir deneyim yaşayabileceği bir hale getirmek istiyoruz. Kullanıcılarımız interaktif bir şekilde birbirleriyle konuşabiliyor, takipleşebiliyor. Ürünü tartışıp sitemize özel uzman görüşlerine ulaşabiliyor. Kullanıcılar bu değerlendirmelerin ışığında kendilerine en uygun ürünü seçebiliyor. Bir diğer farklılık ise, ürünü 3 boyutlu görüntüleyebiliyorlar” diye konuştu.

Yerli yazılım

İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenip Ege şivesini de yansıtan Needion.com’u tamamen Türk yazılımcıların çalışmalarıyla üç yılda geliştirdiklerini dile getiren Saldanlı, “Merkezimiz bulunuyor, toplamda 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Şu anda sitemizde 45 bin farklı ürün ilanı bulunuyor. Birkaç ay içinde farklı sistemlerle de entegre olarak bu rakamı birkaç yüz bine taşımak için düğmeye bastık” dedi.

Pandeminin etkisiyle, internet satışlarında 5 yılda beklenen ivmelenmenin geçen yıl yakalandığını sözlerine ekleyen Saldanlı, “Tam anlamıyla hizmet vermeye başlayalı birkaç ay gibi bir süre geçti. Buna rağmen aylık 1.5 milyon liralık bir satış hacmine ulaştık. 2021’i 50 milyon liralık ciro ile kapatmak istiyoruz. Türkiye’nin her yerine iyzico garantörlüğündeki güvenli ödeme sistemiyle ürün gönderebiliyoruz. Öte yandan, pazara yeni giren ve hızlı büyüyen bir platform olarak bazı ürünlerde düşük komisyonlarla fiyat avantajı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.