BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Alper ile Teneke kavuştu
    ABONE OL
    22.11.2020 - 00:10 |

    Alper ile Teneke kavuştu

    İzmir’i vuran depremde, Bayraklı’daki Doğanlar Apartmanı’nın enkazından kardeşiyle sağ kurtulan 28 yaşındaki down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk, kedisi Teneke ile buluşmanın sevincini yaşıyor.

    Alper ile Teneke kavuştu

    Ailenin üçüncü çocuğu olan ve deprem sırasında eğitim için şehir dışında bulunan Zehra Öztürk, bir paylaşım sitesinde gördüğü sarı kedinin, afet sonrası ulaşamadıkları Teneke olduğunu anladı. Kediyi sahiplenen Manisa’daki hayvansevere ulaşıp 1.5 yaşındaki Teneke’yi teslim aldı.

    Kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ancak sağlık durumu nedeniyle şimdilik çok oynayamadıklarını dile getiren Alper Öztürk, “Depremde çok korktum, ailemden ilk beni kurtardılar. Şimdi daha iyiyim, iyileşince yine spor yapacağım” dedi. Alper, depremden sonra kendisine videolu geçmiş olsun mesajı gönderen, hayranı olduğu Türkü Turan ile de tanışmayı çok istediğini sözlerine ekledi. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı-21 Kasım! Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı-21 Kasım! Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

    60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

    Sıradaki Haber