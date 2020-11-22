Alper ile Teneke kavuştu

Ailenin üçüncü çocuğu olan ve deprem sırasında eğitim için şehir dışında bulunan Zehra Öztürk, bir paylaşım sitesinde gördüğü sarı kedinin, afet sonrası ulaşamadıkları Teneke olduğunu anladı. Kediyi sahiplenen Manisa’daki hayvansevere ulaşıp 1.5 yaşındaki Teneke’yi teslim aldı.



Kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ancak sağlık durumu nedeniyle şimdilik çok oynayamadıklarını dile getiren Alper Öztürk, “Depremde çok korktum, ailemden ilk beni kurtardılar. Şimdi daha iyiyim, iyileşince yine spor yapacağım” dedi. Alper, depremden sonra kendisine videolu geçmiş olsun mesajı gönderen, hayranı olduğu Türkü Turan ile de tanışmayı çok istediğini sözlerine ekledi.