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    06.01.2021 - 00:01 |

    ‘Başarılarımız size ait’

    Diş protez laboratuvarı Dental Labor, bünyesinde 10, 20, 30 ve 40’ıncı yılını dolduran 33 çalışanına katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verdi

    ‘Başarılarımız size ait’

    Türkiye’nin ilk diş protez laboratuvarı ve özel sektör tarafından bu işin ‘okulu’ kabul edilen Dental Labor, çalışanlarına plaketle teşekkür etti. Şirket Genel Müdürü Hakan Pehlivan, küresel standartlarda bir dünya markası olduklarını belirterek, gelecekte imza atacakları başarılar için çalışanlarına güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Pandemi kuralları kapsamında tören yerine plaket takdimi yaptıklarına dikkat çeken Pehlivan, “Biz bir aileyiz. Sizler bu işin üreticileri, olmazsa olmazlarısınız, başarılarımız size ait. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

    ‘Başarılarımız size ait’

    71. yıl plaketi

    Dental Labor’un kurucusu ve diş protez laboratuvarların Türkiye’de sektör haline gelmesini sağlayan Nevzat Pehlivan’a da görüntülü olarak bağlanılarak 71. yıl ödülü takdim edildi. Dental Labor Genel Müdür Yardımcısı Sema Pehlivan, “Sektöre vermiş olduğunuz emekler, Türkiye’de ilk Diş Laboratuvarı’nı açarak ülkemize kazandırmış olduğunuz katma değer ve istihdam ile meslek sahibi yaptığınız nice teknisyenler adına size minnettarız” diye konuştu. Sürpriz çekilişle çalışanlar için hazırlanan yılbaşı hediyeleri de verildi.

     

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