Başkan Karabulut’tan TFF çıkarması

TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen görüşmede koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri yüzünden düşmenin kaldırıldığı liglerde 1. Lig’de Play Off oynayan takımların da Süper Lig’e alınması taleplerini yineledi. İki başkan yeni sezonda takım sayısı 21’e çıkarılan Süper Lig’in 24 takımlı olmasını talep etti. Fatih Karabulut, TFF Başkanı Özdemir’e, “Düşen takımlara pandemi var da çıkmak isteyen takımlara yok. Pandemiden en çok etkilenen takım Akhisarspor. Hakkaniyetli, adaletli bir karar çıkmasını bekliyoruz” dedi. 24 takımlı Süper Lig ve alt liglerle ilgili talepler konusunda önümüzdeki günlerde karar çıkması bekleniyor.