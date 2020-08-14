14.08.2020 - 00:00 |
Başkan Karabulut’tan TFF çıkarması
TFF 1. Lig’de geçen sezon Süper Lig’i Play Off’ta ıskalayan Akhisarspor’da tüm liglerde küme düşmenin kaldırılmasıyla üst lige alınmalarını talep eden Başkan Fatih Karabulut, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan’la birlikte Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti.
TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen görüşmede koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri yüzünden düşmenin kaldırıldığı liglerde 1. Lig’de Play Off oynayan takımların da Süper Lig’e alınması taleplerini yineledi. İki başkan yeni sezonda takım sayısı 21’e çıkarılan Süper Lig’in 24 takımlı olmasını talep etti. Fatih Karabulut, TFF Başkanı Özdemir’e, “Düşen takımlara pandemi var da çıkmak isteyen takımlara yok. Pandemiden en çok etkilenen takım Akhisarspor. Hakkaniyetli, adaletli bir karar çıkmasını bekliyoruz” dedi. 24 takımlı Süper Lig ve alt liglerle ilgili talepler konusunda önümüzdeki günlerde karar çıkması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.