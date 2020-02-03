Ege Üniversitesi’nde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı, Menemen’de yapılan park ve anıtla yaşatılacak.

2015 yılında hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Menemen Belediyesi tarafından Türkelli Mahallesi’nde yaptırılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı törenle açıldı. Parkın açılışına, bir dizi program için İzmir’de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Türkiye’de siyasi çatışmaların uzun yıllardır devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Bölünmeye değil, bütünleşmeye, birleşmeye çalışmalıyız. Menemen’de hem Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun hem de Deniz Gezmiş’in ismini yaşattıklarına değinen Başkan Aksoy, “Her ikisi de 20’li yaşlarında hayatlarını kaybettiler. Birisi idam edildi, birisi ise katledildi. Biz tüm siyasi düşüncelerin kendilerini ifade etme hakkının var olduğunu inanıyoruz” dedi. Konuşmanın ardından Aksoy ve Akşener parkın açılış kurdelesini birlikte kesti. Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıtına çiçekler bıraktı.