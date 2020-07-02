BİST115.315-1.04EURO7.710.16USD6.850.05ALTIN390.05-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrum Kalesi törenle açıldı
    ABONE OL
    02.07.2020 - 03:40 |

    Bodrum Kalesi törenle açıldı

    Restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan Bodrum Kalesi’nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

    Bodrum Kalesi törenle açıldı

    Kale her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 40 gün kadar gecikmeyle ikinci etap açılışı yapılan kalenin 3. etap restorasyonunun ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Ersoy, Kalede 1 Temmuz itibariyle etkinliklerin başlayacağını da sözlerine ekledi. Açılış töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, kalenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kalemiz Bodrum için çok önemli bir kültür hazinesidir. Bu kültür hazinesinin içindeki en önemli değerlerinden biri de dünyanın sayılı müzelerinden olan Sualtı Arkeoloji Müzesi’dir. Sayın Bakanımız kalenin restorasyonunun her aşamasında kendisi geldi, kontrolünü sürdürdü ve verdiği talimatlarla da kısa sürede böyle büyük bir restorasyon nihayete erdi” diye konuştu.

    Erzurum'da çöken metruk bina, paniğe yol açtıErzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Edirne'de düğünler corona virüs tedbirleriyle yapılmaya başladı

    Edirne'de düğünler corona virüs tedbirleriyle yapılmaya başladı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

    Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

    Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

    Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

    Sıradaki Haber