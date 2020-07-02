Bodrum Kalesi törenle açıldı

Kale her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 40 gün kadar gecikmeyle ikinci etap açılışı yapılan kalenin 3. etap restorasyonunun ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Ersoy, Kalede 1 Temmuz itibariyle etkinliklerin başlayacağını da sözlerine ekledi. Açılış töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, kalenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kalemiz Bodrum için çok önemli bir kültür hazinesidir. Bu kültür hazinesinin içindeki en önemli değerlerinden biri de dünyanın sayılı müzelerinden olan Sualtı Arkeoloji Müzesi’dir. Sayın Bakanımız kalenin restorasyonunun her aşamasında kendisi geldi, kontrolünü sürdürdü ve verdiği talimatlarla da kısa sürede böyle büyük bir restorasyon nihayete erdi” diye konuştu.