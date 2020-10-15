Buca Arena perişan!

Bucaspor’un Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ile 3. Lig’de sayısız maçına ev sahipliği yapan, genç ve kadınlarda milli maçların da oynandığı ve günümüzde ise Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928’in iç saha maçlarını oynadığı Yeni Buca Stadı, görenlerin içini burkuyor. Eski Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılıp 18 Ocak 2009’da Bucaspor-Çorumspor maçıyla kapıları açılan tesis, bakımsızlıktan dökülüyor. Bucaspor, 2010’da Süper Lig’e yükselince kapasitesi artırılıp koltuk sayısı 8 bin 810’a çıkarılan stat, yenilenmiş haliyle 29 Ocak 2011’de kullanıma açılmıştı.



Yıkım kararı var



Taraftarın, “Buca Arena” olarak adlandırdığı, sarı lacivertlilerin hem şaaşalı hem de üzücü dönemlerine görgü tanıklığı yapan statta yıllar boyunca birçok ünlü futbolcu sahaya çıktı. Halen Bucaspor 1928’in maçlarını oynadığı statta tesis sahibi Buca Belediyesi çimler dahil bakımları durdurunca tribünler, yedek kulübeleri, futbolcu ve hakemlerin sahaya çıktığı körük adeta harabe haline geldi. Bucalı futbolseverler, bakım sorununun çözülmesini bekliyor. Bucaspor Süper Lig’e çıktığında yapılan balkon tribünü, batı kale arkası, localar, kamera odaları ve 2 çelik konstrüksiyon köprünün ruhsatsız olduğu gerekçesiyle stadın ilave bölümleri için Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin yıkım kararı, Danıştay tarafından onaylanmıştı. Danıştay, kararı belediyeye de bildirmişti.