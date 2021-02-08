‘Denizli şehri bir markadır’

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, açıklamalarda bulundu. Deveciler, ” Maç maç ilerleyip sezon sonunda en iyi yerde olmayı hedefliyoruz.

Umarım her şey yolunda gider ve seri galibiyetler alırız. Tüm Denizli’nin desteğine ihtiyacımız var. Başarı, sadece sahadaki mücadeleyle olmuyor. Tüm şehre, takıma olan güvenimizi ve desteğimizi göstermeliyiz” diye konuştu.

Deveciler, “Şimdi yaptıklarımız sayesinde, o gün hep birlikte sevineceğiz. Denizlispor, Kızılcabölükspor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bir markadır. Bu iki markaya da Denizli’nin sahip çıkması gerekir” dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş ise, “Takımımız çok yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor. Oyuncu grubumuz bu yoğun tempoda özverisi ve motivasyonuyla gerçekten çok iyi iş çıkarıyor.

Ayrıca çalışma arkadaşlarım da gecesini gündüzüne katmış durumda. Yeni katılan oyuncularımızın da adaptasyonu hızla devam ediyor. Her geçen hafta daha da iyiye gidiyoruz” diye konuştu.