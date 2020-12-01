â€˜Deprem sonrasÄ± Ã§aresiz kalmayÄ±nâ€™

30 Ekim gÃ¼nÃ¼ Seferihisar aÃ§Ä±klarÄ±nda denizde meydana gelen 6.6 ÅŸiddetindeki deprem, Egeâ€™nin Ä°ncisi Ä°zmirâ€™i vurdu. Oturulamayacak hale gelen binlerce binanÄ±n ardÄ±ndan deprem tedbirleri konusunda kentte yeni bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±. VatandaÅŸ ise zorunlu deprem sigortasÄ± olarak bilinen DASK yaptÄ±rmak iÃ§in sÄ±raya girdi. MCBU UBF UluslararasÄ± Ticaret BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Ã–zge Ayan, DASKâ€™Ä±n iÃ§eriÄŸi ve sigortanÄ±n hasarÄ± karÅŸÄ±lama sÃ¼reci hakkÄ±nda bilgi verdi.

DASK sigortasÄ± olarak bilinen sigorta hakkÄ±nda genel bir bilgi verir misiniz? Zorunlu deprem sigortasÄ± nasÄ±l bir sigorta tÃ¼rÃ¼dÃ¼r ve DASK olarak anÄ±lmasÄ±nÄ±n nedeni nedir?

Zorunlu deprem sigortasÄ± ve uygulamada bilinen adÄ± ile DASK sigortasÄ±, zarar sigortalarÄ± arasÄ±nda yer alan depremin neden olduÄŸu zararlarÄ± gidermeyi amaÃ§layan, zorunlu bir sigorta tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. 17 AÄŸustos 1999 tarihinde Kocaeliâ€™de ve 12 KasÄ±m 1999 tarihinde DÃ¼zceâ€™de meydana gelen depremlerden sonra 587 sayÄ±lÄ± Zorunlu Deprem SigortasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmuÅŸtur. Bu Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile 27 EylÃ¼l 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem SigortasÄ± sistemi uygulamaya konulmuÅŸ ve bu sigortayÄ± sunmak Ã¼zere devlet tarafÄ±ndan DoÄŸal Afet SigortalarÄ± Kurumu (DASK) kurulmuÅŸtur ve bÃ¶ylelikle sigorta da â€˜DASKâ€™ olarak anÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. .

Zorunlu deprem sigortasÄ±nÄ±n kapsamÄ±na hangi yapÄ±lar girmekte, hangi binalar kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda kalmaktadÄ±r?

Sigorta kapsamÄ±na; Kat MÃ¼lkiyeti Kanunu kapsamÄ±ndaki baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mler, tapuya kayÄ±tlÄ± ve Ã¶zel mÃ¼lkiyete tabi taÅŸÄ±nmazlar Ã¼zerinde mesken olarak inÅŸa edilen binalar ve bu bina iÃ§inde ticarethane, bÃ¼ro ve benzeri amaÃ§larla kullanÄ±lan baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mler ve yine doÄŸal afetler nedeniyle devlet tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan veya verilen kredi ile yapÄ±lan meskenler girmektedir.

Daha aÃ§Ä±k bir ifade ile inÅŸaatÄ± bitmiÅŸ, tamamlanmÄ±ÅŸ bir binada yer alan kat, daire, iÅŸ yeri, bÃ¼ro, dÃ¼kkan, maÄŸaza, depo gibi kÄ±sÄ±mlar bu sigorta kapsamÄ±nda yer alan taÅŸÄ±nmazlardÄ±r.

Zorunlu Deprem SigortasÄ± ayrÄ±ca yukarÄ±daki koÅŸullara uyan; kat irtifakÄ± tesis edilmiÅŸ binalar, tapuda henÃ¼z cins tashihi yapÄ±lmamÄ±ÅŸ ve tapu kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nde vasfÄ± arsa vs. olarak gÃ¶rÃ¼nen binalar, tapu tahsisi henÃ¼z yapÄ±lmamÄ±ÅŸ kooperatif evleri iÃ§in de geÃ§erlidir.Â

Sigorta kapsamÄ±na girmeyen yapÄ±lar ise, kamu hizmet binalarÄ± ile kÃ¶y nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± ve kÃ¶yde sÃ¼rekli oturanlarca kÃ¶y yerleÅŸik alanlarÄ± ve civarÄ±nda ve mezralarda yapÄ±lan binalardÄ±r. Yine tamamÄ± ticari veya sÄ±nai amaÃ§la kullanÄ±lan binalar zorunlu deprem sigortasÄ± kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmuÅŸtur. Fabrikalar, ticarethaneler DASK kapsamÄ±nda deÄŸildir.

Kanun koyucunun ve yÃ¶neticilerin gÃ¼venli yapÄ± kavramÄ±nÄ± desteklemek amacÄ± bulunduÄŸu iÃ§in, projesi bulunmayan ve mÃ¼hendislik hizmeti gÃ¶rmemiÅŸ binalar da bu sigorta kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmuÅŸtur.

Burada Ã¶zellikle dikkat edilmesi gerekli husus, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sistemi olumsuz yÃ¶nde etkileyecek ÅŸekilde tadil edildiÄŸi veya zayÄ±flatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen binalar ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sistemi olumsuz yÃ¶nde etkileyecek ÅŸekilde ilgili mevzuata ve projeye aykÄ±rÄ± olarak inÅŸa edilen binalarÄ±n da kapsam dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸudur.

Son gÃ¼nlerde Ã§ok konuÅŸulan kolon kesilmesi, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sistemin zarar gÃ¶rmesine yol aÃ§an faaliyetlere zayÄ±flatÄ±lmÄ±ÅŸ binalar, maalesef bu sigorta kapsamÄ±nda yer almamaktadÄ±r. Bu tip binalarda, beyana esas alÄ±narak yapÄ±lan sigorta poliÃ§eleri olsa bile, zarar gerÃ§ekleÅŸmesinden sonra sigortanÄ±n Ã¶denmemesi riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirler.

Yine diÄŸer dikkat edilmesi gerekli bir husus, yetkili kamu kurumlarÄ± tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar verilen binalar ile mesken olarak kullanÄ±ma uygun olmayan, bakÄ±msÄ±z, harap veya metruk binalarÄ±n da bu sigorta kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ±dÄ±r. Sigorta yapÄ±lmadan Ã¶nce, riskli yapÄ± olarak kabul edilen bu binalar sigorta kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Bu yapÄ±lara iliÅŸkin sigorta yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa bile, tazminat Ã¶denmez.

Neleri kapsÄ±yor?

Zorunlu deprem sigortasÄ± kapsamÄ±na hangi zararlar girer, hangi zararlar kapsam dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r?

Depremin doÄŸrudan neden olduÄŸu maddi zararlar ve deprem sonucu meydana gelen yangÄ±n, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasÄ±nÄ±n sigortalÄ± binalarda neden olacaÄŸÄ± hasarlar Ã¶denir. Bunun anlamÄ± ÅŸudur; binanÄ±n tamamen yÄ±kÄ±lmasÄ± ve kullanamaz hale gelmesi halinde bu zarar sigorta kapsamÄ±ndadÄ±r. BinanÄ±n kÄ±smen zarar gÃ¶rmesi, temeller, ana duvarlar, baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mleri ayÄ±ran ortak duvarlar ve yapÄ±nÄ±n benzer nitelikteki tamamlayÄ±cÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nda meydana gelen zararlar da sigorta kapsamÄ±nda Ã¶denir. YÄ±kÄ±lan binanÄ±n, enkaz kaldÄ±rma masraflarÄ±, iÅŸyerlerinin kar kaybÄ±, mal sahiplerinin kira kayÄ±plarÄ±, bina iÃ§indeki ev veya iÅŸyeri eÅŸyalarÄ±, bina Ã§evresinde zarar gÃ¶ren araÃ§lara veya diÄŸer yapÄ±lara verilen zararlar ise, bu

sigorta kapsamÄ±nda Ã¶denmez.

Ã–denen miktar ne kadar?

Peki, zorunlu deprem sigortasÄ± gereÄŸince zarar gÃ¶ren kiÅŸiye Ã¶denecek ne kadardÄ±r ve bu rakam neye gÃ¶re hesaplanÄ±r? BinanÄ±n aÄŸÄ±r hasarlÄ± veya orta hasarlÄ± olmasÄ± veya kÄ±smen hasara uÄŸramasÄ± Ã¶denecek tazminat miktarÄ±nÄ± etkiler mi?

Ã–ncelikle zarar sigortalarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸen gerÃ§ek zararÄ± tazmin etmek amacÄ±yla getirildiÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r. O nedenle binanÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zararÄ±n netleÅŸmesi Ã¶nemlidir. Bina deprem nedeniyle 60.000 TLâ€˜lik bir hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸse, sigortanÄ±n Ã¶deyeceÄŸi miktar, muafiyetler Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra (%2) kalan bakiye olacaktÄ±r. Sigorta Ã¼st limitiniz 200.000 TL olmasÄ±, 60.000 TLâ€™lik bir hasarda 60.000 TL veya 200.000 TL tazminat Ã¶denmesi sonucunu doÄŸurmaz.

Ã–denecek sigorta tazminatÄ±nÄ± belirleyen diÄŸer bir husus da sigorta Ã¼st limitidir. Sigorta Ã¼st limiti, 240.000 TL olarak belirlenmiÅŸtir. Bunun anlamÄ± ÅŸudur. Ã–rneÄŸin 500.000 TL deÄŸerli bir eviniz depremde yÄ±kÄ±ldÄ±, alacaÄŸÄ±nÄ±z tazminat miktarÄ± 240.000 TLâ€™yi aÅŸamaz.

Sigorta tazminatÄ±nÄ±n hesabÄ±nda, tam veya kÄ±smi hasar olmasÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, rizikonun gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yer ve tarihte, benzer yapÄ± Ã¶zellikleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, binanÄ±n piyasa rayiÃ§lerine gÃ¶re hesaplanan yeniden yapÄ±m maliyeti esas alÄ±nÄ±r. Ancak sigorta tazminatÄ±, hiÃ§bir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz.

Ancak sigortanÄ±n Ã¼st limiti Ã¶nemlidir. Her yÄ±l inÅŸaat maliyetlerindeki artÄ±ÅŸa gÃ¶re belirlediÄŸi azami bir tutarda teminat saÄŸlar. Bu limit, azami teminat tutarÄ±, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren bÃ¼tÃ¼n yapÄ± tiplerinde 240.000 TLâ€™dir. EÄŸer meskenin deÄŸeri DASK tarafÄ±ndan verilen azami teminat tutarÄ±nÄ± aÅŸÄ±yorsa, sigortalÄ± isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak, aÅŸan kÄ±sÄ±m iÃ§in sigorta ÅŸirketlerinden ek teminat alabilir. Ek teminat yoksa alÄ±nacak Ã¼st tutar, halihazÄ±rda 240.000 TLâ€™dir.Â

â€˜Beyanda yanlÄ±ÅŸ bilgi olmamalÄ±â€™

BinanÄ±n sigorta deÄŸerinin gerÃ§ek deÄŸerinden daha yÃ¼ksek veya az gÃ¶sterilmesinin, Ã¶nceden aÄŸÄ±r veya orta hasarlÄ± olan binalarÄ±n hasarsÄ±z olarak beyan edilerek DASK sigortasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± nelerdir?Â

DASK, bu sigorta sÃ¶zleÅŸmesini, sigorta ettirenin, rizikonun gerÃ§ek durumunu bildiren beyanÄ±na dayanarak yapmaktadÄ±r. SÃ¶zleÅŸmenin dÃ¼zenlenmesi aÅŸamasÄ±nda, sigortalÄ±nÄ±n veya sigorta ettirenin, meskenin brÃ¼t yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼, yapÄ± tarzÄ±, adresi, geÃ§miÅŸ depremlerde hasar durumu gibi bilgilerde gerÃ§eÄŸe uygun olmayan beyanÄ± halinde bu durum sÃ¶zleÅŸmeyi tamamen geÃ§ersiz hale getirmez ve sigorta ettirene cayma hakkÄ± tanÄ±maz.

SigortalÄ±nÄ±n veya sigorta ettirenin beyanÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± veya eksik olmasÄ± halinde ve bu sebeple DASKâ€™Ä±n sÃ¶zleÅŸmeyi daha aÄŸÄ±r ÅŸartlarla yapmasÄ±nÄ± gerektirecek durumlar oluÅŸtuÄŸunda, DASK veya aracÄ± kÄ±lÄ±nan ilgili sigorta ÅŸirketi durumu Ã¶ÄŸrendiÄŸi andan itibaren 15 gÃ¼n iÃ§erisinde prim farkÄ±nÄ±n Ã¶denmesini sigorta ettirenden talep eder. Burada sigortacÄ±ya cayma hakkÄ± tanÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. GerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± beyan hali, depremden sonra Ã¶ÄŸrenilmiÅŸse, tazminat, alÄ±nan prim ile alÄ±nmasÄ± gereken prim arasÄ±ndaki orana gÃ¶re Ã¶denir. Ancak, sigortalÄ±nÄ±n veya sigorta ettirenin geÃ§miÅŸ depremlerdeki orta veya daha aÄŸÄ±r hasar durumunu kasÄ±tlÄ± olarak beyan etmediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde DASK, riziko gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olsa bile sÃ¶zleÅŸmeden cayabilir ve prime hak kazanÄ±r.

ZararÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi halinde izlenmesi gereken sÃ¼reÃ§ nasÄ±l?

Sigorta ettiren rizikonun gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸi tarihten itibaren en geÃ§ on beÅŸ iÅŸgÃ¼nÃ¼ iÃ§inde DASKâ€™a veya kurum nam ve hesabÄ±na sÃ¶zleÅŸmeyi yapan sigorta ÅŸirketine bildirimde bulunmalÄ±dÄ±r. Sigorta edilmiÅŸ binalarda meydana gelen zararÄ±n nedeni, niteliÄŸi ve miktarÄ± DASKâ€™Ä±n veya yetkili kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kimselerin belirlemelerine gÃ¶re taraflar arasÄ±nda yapÄ±lacak anlaÅŸmayla tespit edilir. Tazminat miktarÄ±nÄ±n yasa ve bu poliÃ§e hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aÅŸmamak kaydÄ±yla kesinleÅŸmiÅŸ olan tazminat miktarÄ±nÄ± en geÃ§ takip eden bir ay iÃ§erisinde hak sahibine Ã¶demek zorundadÄ±r.

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