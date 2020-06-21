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    HaberlerEge Haberleri Geçmiş olsun Ergüven
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    21.06.2020 - 00:00 |

    Geçmiş olsun Ergüven

    Karşıyaka’da 4 yıldır Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ndeki takımın şube başkanlığını yürüten Asbaşkan Serkan Ergüven, geçirdiği ev kazası sonrası ameliyat oldu.

    Geçmiş olsun Ergüven

    Önceki akşam evinde düşen Ergüven’in ayağına saplanan cam parçaları ameliyatla çıkarıldı. Durumu iyi olan Ergüven’in bir süre istirahat edeceği açıklandı. Karşıyaka’nın sosyal medya sayfalarından Ergüven’le ilgili yayınlanan mesajda, “Evinde yaşadığı ufak kaza nedeniyle cerrahi bir operasyon geçiren Başkan Vekilimiz ve Voleybol Şube Başkanımız Serkan Ergüven’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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