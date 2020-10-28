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    HaberlerEge Haberleri Göz kapağı estetiği için merak edilenler
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    28.10.2020 - 00:00 |

    Göz kapağı estetiği için merak edilenler

    Anadolu Cerrahi doktorlarından Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Rahmi Evinç, alt ve üst göz kapağı estetik ameliyatları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

    Göz kapağı estetiği için merak edilenler

    Göz kapağı estetiği ya da blefaroplastinin, göz kapaklarında zamanla oluşan değişiklikleri veya doğuştan meydana gelen sorunları iyileştirmeye yönelik olarak yapılan estetik operasyon olduğunu belirten Op. Dr. Evinç, “Genetik nedenler, uzun süreli güneşe maruziyet, yaşlanma ve benzeri nedenlerle göz kapaklarında oluşan sarkma ve kırışıklıklar yaşlı ve yorgun görünmenize neden olabilir. Bu durumda blefaroplasti uygun tedavi yöntemidir” dedi.

    Daha genç görünüm

    Göz kapaklarında sarkma, torbalanma ve yağlanma olan hastalara uygulanan bir yöntem olduğunu kaydeden Op. Dr. Evinç, “Genç bireylerde de sarkma görülebiliyor. Yaşından bağımsız olarak her türlü hastaya uygulanabilir. Bu ameliyatla hastaların daha genç daha güzel ve estetik görünmeleri sağlanır” diye konuştu. Operasyon öncesi değerlendirmede kullanılan ilaçlar, tiroid hastalıkları, göz yaşı problemleri ve başka hastalıkların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Evinç, “Üst göz kapağındaki ameliyat klinik şartlarında, lokal anestezi altında, uyanık bir şekilde sohbet ederek bir saatte yapılabilir. Ameliyattan sonra hastalar direk evlerine gidebiliyor. Alt göz kapağı ameliyatlarında ise sedasyon, uyutma gerekmektedir. Bu durumda da işlem hastane ortamında yapılmalıdır. Gene aynı şekilde çok zor olmayan bir işlemdir. Ameliyattan sonra 2 saat kadar uyanma ve dinlenme evresinin ardından hastalarımız taburcu edilir. Her iki işlemde yatma gerektirmez” şeklinde konuştu.

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