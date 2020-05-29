‘Hazine Avı’sonuçlandı

Birinci Sedat Can Güneş olurken, görev ödülünü ise Cansu Tiryakioğlu almaya hak kazandı. Birinciye ipad, ikinciye bisiklet, üçüncüye, kamp seti ve görev ödülünü kazanan yarışmacıya ise bluetooth hoparlör hediye edilecek. Yarışma kapsamında zeybek oynamaktan Atatürk’ün sevdiği şarkıları söylemeye, Gençliğe Hitabe’yi okumaktan anahtar kelimelerle hikaye oluşturmaya kadar pek çok görev verilmişti.