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    HaberlerEge Haberleri ‘Hazine Avı’sonuçlandı
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    29.05.2020 - 00:03 |

    ‘Hazine Avı’sonuçlandı

    İzmir Büyükşehir’in 19 Mayıs coşkusunu evlere taşımak için düzenlediği Çevrimiçi Hazine Avı Yarışması sonuçlandı.

    ‘Hazine Avı’sonuçlandı

    Birinci Sedat Can Güneş olurken, görev ödülünü ise Cansu Tiryakioğlu almaya hak kazandı. Birinciye ipad, ikinciye bisiklet, üçüncüye, kamp seti ve görev ödülünü kazanan yarışmacıya ise bluetooth hoparlör hediye edilecek. Yarışma kapsamında zeybek oynamaktan Atatürk’ün sevdiği şarkıları söylemeye, Gençliğe Hitabe’yi okumaktan anahtar kelimelerle hikaye oluşturmaya kadar pek çok görev verilmişti.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
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