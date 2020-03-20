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    HaberlerEge Haberleri Hedefi 12’den vuran aile
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    20.03.2020 - 00:00 |

    Hedefi 12’den vuran aile

    Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, sigortacı Nuri Özer (46) ile eşi Rabia (36), oğulları Mehmet (19) ve Selahattin (18) atıcılık sporunda attığını vuruyor. Şampiyon aile, her madalya için 250 fişek atarak, şu ana kadar toplam 300 madalya ve 30 kupa alma başarısı gösterdi

    Hedefi 12’den vuran aile

    Küçük yaşlarda merak sardığı trap atıcılık sporuna 21 yaşında başlayan ve 26 yaşında lisanslı sporcu olan Nuri Özer, bir süre sonra eşi Rabia Özer’e de bu sporu alıştırıp, lisanslı sporcu olmasını sağladı. Anne ve babalarının yaptığı spor Mehmet Özer ve Selahattin Özer’in de 13 yaşında lisanslı sporcu olmasına neden oldu. Ailecek her trap atıcılık yarışmalarına katıldılar. Her biri, katıldıkları yarışmalarda 250 fişek harcayıp, madalya alma başarısı gösterdi. 4 kişilik Özer ailesi, 2000 yılından bu yana toplam 300 madalya ve 30 kupa elde etme başarısı gösterdi.

    Hem eş, hem baba, hem de antrenör olan Nuri Özer, “Bu spora 2000 yılında Koçarlı Avcılar Kulübü adına lisanslı sporcu olarak atış yapmak ile başladım. Eşime de bu sporu aşıladım. Biz atıcılık sporunu yaparken, çocuklarımızda bu spora merak sardı. Onlara da lisans çıkarttık. Bir süre sonra iyi dereceler elde etmeye başlayınca Koçarlı eski Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Atıcılık ve Avcılık Aydın İl Temsilcisi Cahit Sabancı’nın destekleriyle de buralara kadar geldik. Şu anda iki oğlum Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde kampta. İnşallah yakın zamanda da milli sporcu olacaklar” dedi. Artık aldıkları madalyaları koyacak yer bulamadıklarına belirten Nuri Özer, “Atıcılık, çok pahalı bir spor. Mutlaka bir sponsoru olması gerekiyor. Bir kutu fişek 350 lira. Arkamızda destek olmazsa yapması çok zor olan ancak çok zevkli bir spor. O nedenle kurumlarda bu sporu yapanlara destek çıkmasını bekliyoruz. Şu ana kadar ailecek 300 madalya aldık” dedi.

    Hedef Avrupa dereceleri

    Eşine özenerek atıcılık sporuna gönül veren Rabia Özer de, “İzlemesi değil, atması daha güzel. Herkese tavsiye ederim. Ailecek tüm yarışmalara katılıyoruz” diye konuştu. Ekim ayında Bursa’da yapılan trap atıcılık yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Mehmet Özer ise atıcılık sporuna 6 yıl önce başladığına dikkat çekip, “Bu sürede çok sayıda derece elde ederek madalya ve kupa aldım. Amacım Türkiye’den sonra Avrupa’daki yarışmalarda derece elde edip, ülkemin adını duyurmak olacak” dedi.

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