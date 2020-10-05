Kültürpark’ta Coşkun Güner Cup heyecanı

Turnuva, pandemiye karşın Türkiye’nin dört yanından yine büyük ilgi gördü. KTK’nin yenilenen kortlarında 10 gün sürecek turnuvanın artık gelenekselleştiğini belirten Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, “Coşkun Güner gibi çok kıymetli üyemizin adına düzenlediğimiz turnuva bu yıl altıncı kez yapılacak. İlginin her yıl artması bizi çok sevindiriyor. Türkiye’nin sayılı turnuvaları arasına girmesi kadar tecrübeli tenisçiler ile gençleri buluşturması açısından da çok önemli. Turnuvada pandemi kuralları geçerli olacak” dedi.