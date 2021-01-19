Park Orman Narlıdere’de baharı karşılayın

Göreve geldiği günden bu yana Narlıdere’nin yeşili ve mavisini kentle buluşturmak için projeler üreten Belediye Başkanı Ali Engin, Ali Onbaşı Deresi üzerinde yapımına başladıkları Park Orman Narlıdere projesinin tamamlandığını açıkladı.

Pandemiyle mücadele ederken yatırıma ara vermediklerini belirten Engin, “Onlarca farklı türde ağaç ve endemik bitkinin içinde kurulan tesis; yayalar, bisikletçiler, motor grupları ve kampçıların buluşma noktası olacak. Şehir merkezine sadece 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan tesis, bahar aylarında resmi olarak hizmete açılacak” dedi.

Yeni çekim merkezi

Doğa ile iç içe bir tesisi ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Engin, “İzmir’in ve Narlıdere’nin oksijen deposu Ali Onbaşı Deresi’nin etrafında, bölgeye yakışır bir tesis oluşturduk. Bisikletle veya yürüyerek tertemiz dağ havası solumak isteyenler ve hafta sonlarını keyifli hale getirmek isteyenler için bir çekim merkezi yarattık” diye konuştu.

Bir bir tamamlanan projelerin ilçenin yıldızını parlatacağını sözlerine ekleyen Engin, “Kent sakinlerini, İzmir doğasının en güzel ve özel noktalarıyla buluşturacağız” dedi.

Fiziki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Narlıdere Belediyesi, Ali Onbaşı Deresi üzerindeki Park Orman Narlıdere’yi bahar aylarında hizmete açacak.