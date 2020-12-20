Şeytan’ın kozu Ahmet

Sezon başında Giresunspor’dan transfer edilen tecrübeli oyuncunun Karadeniz ekibi ile oynanacak zorlu müsabaka öncesi antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çektiği belirtildi. Kırmızı lacivertli formayla bu sezon 5 gol atıp, 4 de asist yaparak skora katkı sağlayan 32 yaşındaki futbolcu, yine takımının en önemli kozlarından biri olacak. Geçen sezon Altınordu forması giyen forvet Yasin Ozan ile 2014-16’da İzmir ekibinin kalesini koruyan Tolgahan Acar ise rakip kadroda yer alıyor. Öte yandan tedavisi süren Yiğit Emre, Emre Nefiz ve Hüsamettin görev yapamayacak.