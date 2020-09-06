Sınıflar bahçede

Okulun bahçesindeki farklı noktalara kurulan 5 portatif sınıfta, biyolojiden matematiğe kadar tüm dersler işlenebiliyor. Ders aralarında verilen teneffüslerde ise öğrencilerin rahatlaması için gitar eşliğinde müzik dinletisi sunuluyor. Hem öğrencilerin hem de velilerin uygulamadan son derece memnun kaldığını, herkesin kaygılarının yok olduğunu belirten okul yöneticisi Sıla Tetik, “Hababam Sınıfı’nda Mahmut Hoca’nın ‘Sınıf her yerdedir’ sloganı vardı. Önemli olan istekli öğrenci ve öğretmen olsun. Eğitim her yerde yapılır. Dersler daha verimli geçiyor. Havaların durumuna göre bu şekilde ders işlemeye devam edeceğiz” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA