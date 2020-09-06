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    HaberlerEge Haberleri Sınıflar bahçede
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    06.09.2020 - 00:03 |

    Sınıflar bahçede

    İZMİR’deki özel bir okulda Yüksek Öğrenim Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime okulun bahçesine kurulan etrafı açık portatif sınıflarda başladı.

    Sınıflar bahçede

    Okulun bahçesindeki farklı noktalara kurulan 5 portatif sınıfta, biyolojiden matematiğe kadar tüm dersler işlenebiliyor. Ders aralarında verilen teneffüslerde ise öğrencilerin rahatlaması için gitar eşliğinde müzik dinletisi sunuluyor. Hem öğrencilerin hem de velilerin uygulamadan son derece memnun kaldığını, herkesin kaygılarının yok olduğunu belirten okul yöneticisi Sıla Tetik, “Hababam Sınıfı’nda Mahmut Hoca’nın ‘Sınıf her yerdedir’ sloganı vardı. Önemli olan istekli öğrenci ve öğretmen olsun. Eğitim her yerde yapılır. Dersler daha verimli geçiyor. Havaların durumuna göre bu şekilde ders işlemeye devam edeceğiz” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA

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