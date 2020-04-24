Adıl Nedir? (Tdk) Adıl Kelimesinin Sözlük Anlamı Ne Demektir?

Adıl kelimesi Türkçe bir kelimedir. Adıl kelimesi anlamı ve eş anlamlısı ''zamir'' kelimesidir. Adıl Türkçe bir kelime iken zamir Arapça bir kelimedir.



Adıl Nedir?



Adıl kelimesi toplumda çoğu kişi tarafından bilinmeyen ve yazımında yanlışlık yapılan kelimelerden birisidir. Adıl kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ne manaya geldiği açıklanmıştır. Adıl Dil Bilgisi derslerinde ''zamir'' olarak geçen bir kelimedir.



Adıl kelimesi çoğu zaman ''adil'' kelimesi ile karıştırılmaktadır. Adıl kelimesinin anlamı ''zamir'' iken, adil kelimesinin anlamı adaletle iş gören, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli anlamına gelmektedir.



TDK'ya Göre Adıl Kelimesinin Sözlük Anlamı Ne Demektir?



Türk Dil Kurumu sözlükleri kelimelerin eş anlamlılarını, anlamlılarını ve doğru yazılışlarını belirten bir kaynaktır. Adil Kelimesinin anlamını da Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Adıl kelimesi Türk Dil Kurumu sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Kişi, dönüşüklük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz.

- Zamir.



Adıl kelimesinin eş anlamlı kelimesi ''zamir'' kelimesidir. İki kelime aynı anlam barındırdığından cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler.