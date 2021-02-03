Alg Nedir, Zararları Nelerdir? Biyolojide Kısaca Algler…

Algler halk arasında daha çok su yosunu şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda hücre tiplerine göre iki farklı şekilde ele alınır ve buna göre sınıflandırılır. Bu bağlamda ökaryotik ve prokaryotik olmak üzere iki farklı sistem üzerinden algler meydana gelir. Biyoloji konusu açısından büyük bir öneme sahip olan bu canlılar üzerine alg nedir sorusu öne çıkıyor.



Alg Nedir?



Deniz ve göl ile beraber derelerde yaşayan, çok çeşitli olması ile beraber yeşil bir örtü şeklinde görülen canlılara alg denir. Aynı zamanda klorofil içeren ve çiçeksiz vesporlu canlılar olarak da dile getirilir. Birçok farklı sınıf altında değişik alanlarda yaşayan algler, özelliklerine bağlı olarak belli amaçları, faydaları ve zararları bulunan canlılardır.



- Hareketli ve hareketsiz algler

- Bir hücreli veya koloni şeklinde yaşayan algler

- Dallanmış ya da dallanmamış algler

- İpliksi, yapraksı, şeritli veya tüpsü algler



Bu şekilde farklı türleri ve örnekleri ile beraber algler dünya çapındaki Mikroskobik canlılar olarak ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda fotosentez ile beraber fogosite yaparak yaşamını sürdüren canlılar olarak da ön plana çıkıyorlar. Yaşamın bir parçası olması ile birlikte, hayat için önemli bir potansiyel teşkil eden mikroskobik canlılar arasında yer aldığını dile getirmek mümkün.



Alg Zararları Nelerdir?



Biyoloji açısından ele alındığında en çok merak edilen konulardan biri, alg mikroskobik canlıların zararlarıdır. Bu doğrultuda özellikle bulundukları ortam kapsamında, öne çıkan birtakım zararları olduğunu söylemek mümkün.



- Özellikle çok fazla oksijen tüketirler ve çevredeki canlıları bu konuda tehdit ederler.

- Aşırı çoğalmaları göl ve su havzalarında kirlenme yaratır. Buna ise alg patlaması denir.

- Özellikle suda yoğun balık ölümüne sebep olabilirler.

- Bulundukları ortamda yaşamı tehdit etmemesi için mutlaka düzenli olarak temizlenirler.



Bu ve benzeri tehditleri ile beraber ciddi anlamda zarar teşkil edebileceğini söylemek mümkün. Günümüzde özel sistemler ile birlikte, algler fazla çoğaldığı vakit özel ölçümler eşliğinde temizlenirler.



Biyolojide Kısaca Algler



Biyoloji açısından ele alındığında algler kısaca mikroskobik canlılardır. İki farklı hücre yapısı üzerinden ele alınmak suretiyle yaşamlarını sürdürürler. Bunlardan biri ökaryotik hücre sistemi ve diğeri ise prokaryotik hücre sistemidir. Her birinin doğada yaşamını devam ettirme ve beslenme şekilleri değişkenlik gösterir.