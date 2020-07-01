BİST116.5250.59EURO7.690.00USD6.850.01ALTIN392.590.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Almanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Almanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
    ABONE OL
    01.07.2020 - 03:27 |

    Almanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Almanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Almancayı öğrenmek isteyenler için sayıları öğrenmek birinci basamaktır. Almancayı öğrenmeye başlamadan önce ilk olarak araştırılan konu sayıların nasıl yazıldığı ve okunduğudur. Almancayı tamamıyla kavramak istiyorsanız sayıları öğrenmeye başlamanız faydalı olacaktır. Pek çok yerde işinize yaracak sayıları öğrenmeye başlayabilirsiniz. 100'e kadar olan Almanca sayılar nasıl yazılır? Almanca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı nasıldır? Detaylarıyla derledik.

    Almanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Almanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Almancada 0'dan 100'e kadar olan sayıların tamamı ezber yapılarak öğrenilebilir. Ancak 100'den sonraki sayıları da öğrenmek istiyorsanız 100'e kadar olan ki sayıları anlayarak ezberlemeniz faydalı olacaktır. Bu sayede devam eden sayılar mantığa göre kolay ezberlenebilir.

    Almanca Sayılar Nasıl Yazılır?(100'e Kadar) Yazılışı

    Mantığını kavrayabilmeniz için 0'dan 20'ye kadar olan sayıları ezberlemeniz şarttır. 20'ye kadar olan sayıların tamamı da belirli bir kurala bağlı değildir(13'den 19'a kadar olan sayılar dahil değil.). Bu yüzden ilk olarak 20'ye kadar olan sayılar ezberlenmeli ve sonraki sayılarda daha kolay kavrayabileceksiniz.

    0: null
    1: eins
    2: zwei
    3: drei
    4: vier
    5: fünf
    6: sechs
    7: sieben
    8: acht
    9: neun
    10: zehn
    11: elf
    12: zwölf
    13: dreizehn
    14: vierzehn
    15: fünfzehn
    16: sechzehn
    17: siebzehn
    18: achtzehn
    19: neunzehn
    20: zwanzig

    Yukarıda belirtilen ''13'den 19'a kadar olan sayılar dahil değil'' açıklaması ise sadece bu 7 sayı ile 3'den 9'a kadar olan sayılar arasında bağlantı vardır. Sayı 20 olduğunda kural tekrar etmediği için bu 7 sayı ayrıdır. 20'den sonraki sayılar ise belirli bir kuralar göre ilerler.
    21: ein und zwanzig
    22: zwei und zwanzig
    23: drei und zwanzig
    ...
    29: Neun und zwanzig

    Dikkat edildiğinde 21'den 29'a kadar olan sayıların tamamında ortak iki olan iki kelime 'und' ve 'zwanzig' olarak bulunuyor. Und kelimesinin anlamı 've', zwanzig ise 20'dir. Ve devam eden sayılarda birler basamağındaki 1,2,3,4...,9 sayıları da 21'den itibaren sırasıyla yazılmıştır. Özetle 21: ein und zwanzig: bir ve 20 anlamındadır. Aslında 21 demektir. Bu mantıkla sayılar devam eder. 31'den 39'a kadar olan sayılar, 41-49, 51,59,...,91,99 arasındaki sayılar da birler basamağında rakam ilk önce yazılır ve und eklenir. Burada bilinmesi gereken tek nokta ise 30,40,50,60,...,90 sayılarının ne anlama geldiğidir. Bu birler basamağı 0 olan sayıların yazılışı belirli bir kurala dahil değildir.

    30: dreißig
    40: vierzig
    50: fünfzig
    60: sechzig
    70: siebzig
    80: ahtsig
    90: neunzig

    Almanca Sayıların Türkçe Okunuşu

    Almanca belirtilen sayıların Türkçe okunuşları 0'dan 20'ye kadar olan sayılar sırasıyla şunlardır;

    Nûl, ayns, svay, dray, fi:ı, fünff, zeks, zi:bın, aht, no:ayn, seyn, elf, zvölf, drayseyn, fi:ıseyn, fünffseyn, zeksseyn, zibseyn, ahtseyn, no:aynseyn ve svansig olarak 0'dan 20'ye kadar ki sayıların okunuşlarıdır.

     

      Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Bursa’da feci trafik kazası: Genç sporcu hayatını kaybetti

      Bursa’da feci trafik kazası: Genç sporcu hayatını kaybetti

      Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

      Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

      Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

      Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

      Son dakika haberi: İstanbul'da hareketli gece: Böcek ilacı 10 kişiyi zehirledi

      Son dakika haberi: İstanbul'da hareketli gece: Böcek ilacı 10 kişiyi zehirledi

      Sıradaki Haber