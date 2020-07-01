Almanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Almanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Almancada 0'dan 100'e kadar olan sayıların tamamı ezber yapılarak öğrenilebilir. Ancak 100'den sonraki sayıları da öğrenmek istiyorsanız 100'e kadar olan ki sayıları anlayarak ezberlemeniz faydalı olacaktır. Bu sayede devam eden sayılar mantığa göre kolay ezberlenebilir.



Almanca Sayılar Nasıl Yazılır?(100'e Kadar) Yazılışı



Mantığını kavrayabilmeniz için 0'dan 20'ye kadar olan sayıları ezberlemeniz şarttır. 20'ye kadar olan sayıların tamamı da belirli bir kurala bağlı değildir(13'den 19'a kadar olan sayılar dahil değil.). Bu yüzden ilk olarak 20'ye kadar olan sayılar ezberlenmeli ve sonraki sayılarda daha kolay kavrayabileceksiniz.



0: null

1: eins

2: zwei

3: drei

4: vier

5: fünf

6: sechs

7: sieben

8: acht

9: neun

10: zehn

11: elf

12: zwölf

13: dreizehn

14: vierzehn

15: fünfzehn

16: sechzehn

17: siebzehn

18: achtzehn

19: neunzehn

20: zwanzig



Yukarıda belirtilen ''13'den 19'a kadar olan sayılar dahil değil'' açıklaması ise sadece bu 7 sayı ile 3'den 9'a kadar olan sayılar arasında bağlantı vardır. Sayı 20 olduğunda kural tekrar etmediği için bu 7 sayı ayrıdır. 20'den sonraki sayılar ise belirli bir kuralar göre ilerler.

21: ein und zwanzig

22: zwei und zwanzig

23: drei und zwanzig

...

29: Neun und zwanzig



Dikkat edildiğinde 21'den 29'a kadar olan sayıların tamamında ortak iki olan iki kelime 'und' ve 'zwanzig' olarak bulunuyor. Und kelimesinin anlamı 've', zwanzig ise 20'dir. Ve devam eden sayılarda birler basamağındaki 1,2,3,4...,9 sayıları da 21'den itibaren sırasıyla yazılmıştır. Özetle 21: ein und zwanzig: bir ve 20 anlamındadır. Aslında 21 demektir. Bu mantıkla sayılar devam eder. 31'den 39'a kadar olan sayılar, 41-49, 51,59,...,91,99 arasındaki sayılar da birler basamağında rakam ilk önce yazılır ve und eklenir. Burada bilinmesi gereken tek nokta ise 30,40,50,60,...,90 sayılarının ne anlama geldiğidir. Bu birler basamağı 0 olan sayıların yazılışı belirli bir kurala dahil değildir.



30: dreißig

40: vierzig

50: fünfzig

60: sechzig

70: siebzig

80: ahtsig

90: neunzig



Almanca Sayıların Türkçe Okunuşu



Almanca belirtilen sayıların Türkçe okunuşları 0'dan 20'ye kadar olan sayılar sırasıyla şunlardır;



Nûl, ayns, svay, dray, fi:ı, fünff, zeks, zi:bın, aht, no:ayn, seyn, elf, zvölf, drayseyn, fi:ıseyn, fünffseyn, zeksseyn, zibseyn, ahtseyn, no:aynseyn ve svansig olarak 0'dan 20'ye kadar ki sayıların okunuşlarıdır.