Almanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Almanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
Almancayı öğrenmek isteyenler için sayıları öğrenmek birinci basamaktır. Almancayı öğrenmeye başlamadan önce ilk olarak araştırılan konu sayıların nasıl yazıldığı ve okunduğudur. Almancayı tamamıyla kavramak istiyorsanız sayıları öğrenmeye başlamanız faydalı olacaktır. Pek çok yerde işinize yaracak sayıları öğrenmeye başlayabilirsiniz. 100'e kadar olan Almanca sayılar nasıl yazılır? Almanca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı nasıldır? Detaylarıyla derledik.
Almancada 0'dan 100'e kadar olan sayıların tamamı ezber yapılarak öğrenilebilir. Ancak 100'den sonraki sayıları da öğrenmek istiyorsanız 100'e kadar olan ki sayıları anlayarak ezberlemeniz faydalı olacaktır. Bu sayede devam eden sayılar mantığa göre kolay ezberlenebilir.
Almanca Sayılar Nasıl Yazılır?(100'e Kadar) Yazılışı
Mantığını kavrayabilmeniz için 0'dan 20'ye kadar olan sayıları ezberlemeniz şarttır. 20'ye kadar olan sayıların tamamı da belirli bir kurala bağlı değildir(13'den 19'a kadar olan sayılar dahil değil.). Bu yüzden ilk olarak 20'ye kadar olan sayılar ezberlenmeli ve sonraki sayılarda daha kolay kavrayabileceksiniz.
0: null
1: eins
2: zwei
3: drei
4: vier
5: fünf
6: sechs
7: sieben
8: acht
9: neun
10: zehn
11: elf
12: zwölf
13: dreizehn
14: vierzehn
15: fünfzehn
16: sechzehn
17: siebzehn
18: achtzehn
19: neunzehn
20: zwanzig
Yukarıda belirtilen ''13'den 19'a kadar olan sayılar dahil değil'' açıklaması ise sadece bu 7 sayı ile 3'den 9'a kadar olan sayılar arasında bağlantı vardır. Sayı 20 olduğunda kural tekrar etmediği için bu 7 sayı ayrıdır. 20'den sonraki sayılar ise belirli bir kuralar göre ilerler.
21: ein und zwanzig
22: zwei und zwanzig
23: drei und zwanzig
...
29: Neun und zwanzig
Dikkat edildiğinde 21'den 29'a kadar olan sayıların tamamında ortak iki olan iki kelime 'und' ve 'zwanzig' olarak bulunuyor. Und kelimesinin anlamı 've', zwanzig ise 20'dir. Ve devam eden sayılarda birler basamağındaki 1,2,3,4...,9 sayıları da 21'den itibaren sırasıyla yazılmıştır. Özetle 21: ein und zwanzig: bir ve 20 anlamındadır. Aslında 21 demektir. Bu mantıkla sayılar devam eder. 31'den 39'a kadar olan sayılar, 41-49, 51,59,...,91,99 arasındaki sayılar da birler basamağında rakam ilk önce yazılır ve und eklenir. Burada bilinmesi gereken tek nokta ise 30,40,50,60,...,90 sayılarının ne anlama geldiğidir. Bu birler basamağı 0 olan sayıların yazılışı belirli bir kurala dahil değildir.
30: dreißig
40: vierzig
50: fünfzig
60: sechzig
70: siebzig
80: ahtsig
90: neunzig
Almanca Sayıların Türkçe Okunuşu
Almanca belirtilen sayıların Türkçe okunuşları 0'dan 20'ye kadar olan sayılar sırasıyla şunlardır;
Nûl, ayns, svay, dray, fi:ı, fünff, zeks, zi:bın, aht, no:ayn, seyn, elf, zvölf, drayseyn, fi:ıseyn, fünffseyn, zeksseyn, zibseyn, ahtseyn, no:aynseyn ve svansig olarak 0'dan 20'ye kadar ki sayıların okunuşlarıdır.