Asist Nedir? Futbolda Ve Basketbolda Asist Yapmak Ne Demektir?

Futbol ve basketbolda skora doğrudan katkı yapmanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki sayı yapmak / gol atmak diğeri ise asist yapmaktır.



Asist Nedir?



Asist sözcüğü Türkçeye gol pası olarak çevrilmiştir. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Asist kelimesi basketbol ve voleybol gibi takım oyunlarında ise sayı pası olarak tanımlanır.



Futbolda Ve Basketbolda Asist Yapmak Ne Demektir?



Futbolda asist yapmak, takım arkadaşına gol pası vermek demektir. Örneğin bir futbolcunun attığı pas forvet oyuncusunun kaleciyle karşı karşıya kalmasını sağlar. Oyuncu bu pozisyonu gol ile sonuçlandırırsa pası atan oyuncu da asist yapmış olur.



Futbolda asist yapmanın birçok yolu vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:



1- Duvar pası:



Verkaç adıyla da bilinen bir pas türüdür. Savunma oyuncularını ekarte etmek isteyen iki oyuncudan birinin sırtı kaleye dönüktür. Verdiği tek top ile takım arkadaşını ceza sahasının içine doğru hareketlendirir.



2- Ara pası:



Hem Türkiye hem de Avrupa liglerinde en fazla asist ara pası ile yapılır. İki savunma oyuncusunun arasında atılan paslarla, net gol pozisyonlarına girmek mümkündür.



3- Orta:



Kanatlardan, kornerlerden ve serbest vuruşlardan açılan ortalar da gol ile sonuçlanabilir. Duran toplardan ve paslarla en fazla asist yapan oyuncu sezon sonunda asist kralı olur.



Basketbolda da asist yapmak, skora direkt olarak katkıda bulunmak demektir.