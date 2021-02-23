Aspirasyon Nedir, Neden Yapılır? Kısaca Aspirasyon Nasıl Yapılır?

Yutkunurken geride bulunan küçük dil solunum yolunun kapanmasına sebep olmaktadır. Yutkunma ve nefes alma aynı anda yapılırsa o zaman solunum yoluna yabancı cisimler kaçma ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda kişilere aspirasyon işlemi yapılması gerekebilmektedir.

Aspirasyon Nedir, Neden Yapılır?

Orofarengeal, kan, mukus gibi içeriklerin aspiratör ile temizlenmesine aspirasyon işlemi denilmektedir. Bu işlemin amacı hastaların solunum yoluna kaçan yabancı maddelerin temizlenmesinin sağlanmasıdır. Acil durumlarda aspirasyon işlemi yapmak gerekebilmektedir. Bu sebeple sağlık çalışanlarının yanlarında mutlaka aspirasyon cihazı bulundurması gerekmektedir.

Acil durumlar için sağlık görevlilerinin yanlarında şu aletlerin bulunması gerekmektedir.

Steril eldiven

Farklı kalınlıklarda sonda

Cihazın katatere konnekte olması için konnektör

Vakum pompası ile aspirasyon cihazı

Kısaca Aspirasyon Nasıl Yapılır?