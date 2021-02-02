Ayt Nedir, Ne İşe Yarar? Ayt Sınavlarına Kaçıncı Sınıfta Girilir?

Günümüzde üniversiteye girmek için iki farklı sınav yer almaktadır. Bunlardan biri TYT ve diğeri ise AYT olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda her iki sınavın ortalaması alınmak ile beraber, üniversiteye giren kişi arzu ettiği bölümü kazanma şansı hak etmektedir. O yüzden AYT ile beraber TYT sınavları ne olduğu merak edilmektedir.

AYT Nedir?

Üniversite sınavı için TYT sınavından 1 gün sonra yapılması planlanan oturuma AYT denir. Açılımı ise genel olarak alan yeterlilik testi şeklinde öne çıkıyor. Yani üniversitede bir bölüm okumak isteyen kişi, o bölüme uygun sorular doğrultusunda sınava tabi olur. Farklı konulardan gelen sorular ile beraber AYT belli bir yüzde üzerinden ele alınarak TYT ile bir araya getirilir. Böylece kişinin üniversite puanı belli olur.

AYT Ne İşe Yarar?

Üniversiteye girecek olan adaylar sınav içerisinde kendi bölümleri üzerine konular eşliğinde AYT testi üzerinden soru çözer. Böylece elde edilen puan ile beraber alınan yüzde üzerinden, kişi arzu ettiği üniversite kapsamında bölümün kazanır. Yani bu sınavın temel amacı bu bölümlere bağlı olarak kişiyi sınava tabi tutmaktadır. Aynı zamanda yüzde olarak da yüksek bir oranın bu sınavdan alınması nedeniyle, kazanmak istenen bölümü üniversite açısından en önemli sınav olduğunu dile getirmek mümkün.

AYT Sınavlarına Kaçıncı Sınıfta Girilir?

Merak edilen AYT nedir sorusu ile beraber aynı zamanda bu sınava kaçıncı sınıfta girileceği öğrenilmeye çalışılıyor. Bu sınava lise son sınıf öğrencileri ile beraber liseden mezun olmuş kişiler girer. Sınav sonucunda %40 TYT ile beraber %60 AYT üzerinden ele alınan ortalama kişinin üniversitesi sonucunu belirler. Özellikle TYT sınavında 150 barajını geçen her birey, AYT sınavdan aldığı puanı kullanmaya hak kazanır.

Bu doğrultuda 40 tane matematik, 40 tane Türkçe, 40 fen bilimleri ile beraber 40 tane sosyal bilimleri sorusu yer almaktadır. Toplamda 160 soru ile beraber 180 dakika öğrenciler için tanınır. Kendi branşında bir bölüm okumak isteyen öğrenciler için en önemli sınav aşaması olduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden dikkatli çalışma ve bu sınava hazırlanmak büyük bir öneme sahiptir.