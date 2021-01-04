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    HaberlerEğitim Haberleri Bahadır İsminin Anlamı Nedir? Bahadır Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
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    04.01.2021 - 04:18 |

    Bahadır İsminin Anlamı Nedir? Bahadır Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Hem anlamı ile hem de tarihi açıdan önemli bir yere sahip olması sebebiyle, Bahadır ismi günümüzde en çok kullanılan adlardan biridir. Aynı zamanda oldukça hoş bir okunuş imkanı sağladığını dile getirmek mümkün. Peki, Bahadır isminin anlamı nedir? Bahadır ne demek, hangi anlama gelir? İşte merak edilenler.

    Bahadır İsminin Anlamı Nedir? Bahadır Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Bahadır isminin kökeni Farsçaya dayanır. Aynı zamanda çok uzun yıllardır Türkçede erkek çocukları için isim olarak kullanılır. Özellikle anlamını öğrenen birçok anne ve baba bu ismi daha çok tercih etmekte ve sevmektedir. Tek başına veya başka isimler üzerinden de kullanırken, aynı zamanda özgün bir bir yapıya sahip.

    Bahadır Ne Demek?

    Kendi anlamı ile beraber aynı zamanda tarihi açıdan da önemli üzerinden Bahadır ismi ifade edilir.

    - Cesur ve Yiğit
    - Timur soyundan gelen ve Hindistan'da hükümdarlık yapmış Türk lider

    Bu şekilde farklı ve aynı zamanda özel anlamları ile beraber, bir erkek çocuğuna uyum sağlayacak en nitelikli isimlerden biridir. Aynı zamanda tarihi kapsamında da Türk kökene uzanan güzel bir isim olarak da ön plana çıkıyor.

    Bahadır İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    Bahadır ismi Kur'an'da geçmemektedir. Birçok aile bu konuda bilgi almaya çalışırken internet üzerinden de Bahadır isminin anlamı hakkında öğrenmek istediklerini almaya çalışıyor. Özellikle yiğit ve cesur anlamlarına gelmesi nedeniyle, anne ve babaların sevdiği ve minik yavruları için değerlendirmek istediği özel isimlerden biridir.

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