Çağatay İsminin Anlamı Nedir? Çağatay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Son dönemlerin en ilgi çeken ve sevilen isimlerinden biri olarak Çağatay öne çıkmaktadır. Aslına bakılırsa uzun yıllardır kullanılmasına rağmen, yakın zamanda daha popüler hale gelmiş durumda. Bu güzel ismini anlamını öğrenebilir ve erkek çocuğunuz için kullanabilirsiniz.



Çağatay Ne Demek?



Birçok anne ve baba Çağatay isminin anlamı hakkında bilgi almak için internet üzerinde araştırma gerçekleştirmektedir. Özellikle isim listesine eklenebilecek en özel ve en anlamlı adlar içerisinde geliyor.



- Yavru at, tay

- Çağatay Han; Cengiz Han'ın oğlu

- Doğu Türklerine, lehçelerine uygun şekilde verilmiş olan isim



Özellikle böylesi önemli tarihsel yapısı ile beraber Çağatay Türkçede en çok değerlendirilen isimler arasında geliyor. Sadece farklı anlamları üzerinden değil, aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu da oldukça etkileyici bir görkem oluşturmaktadır.



Çağatay İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Oldukça köklü bir tarihe uzanan Çağatay ismi Yüz yıllardır kullanılan güzel bir addır. Kökeni Türkçe olması ile beraber aynı zamanda Doğu Türklerinde dönemin padişahı ve imparatorları için unvan şeklinde değerlendirilirdi. Günümüzde ise bu ismi minik yavrusuna vermek isteyen pek çok kişi Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Çağatay adı Kur'an'da yer almamaktadır.