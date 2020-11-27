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    27.11.2020 - 15:34 |

    Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Herkes ile arkadaş olunabilir ama dost olunmaz. Dostluk ilişkisinde tüm sırlar paylaşılır ve kimse kimsenin yaptığı eleştirilerden gocunmaz. Bu atasözünde de yakın çevremizin bize karşı yönelttiği eleştiriler ''dostun attığı taş'' olarak tanımlanmıştır. Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz atasözünün anlamı ve açıklaması nedir? Konusu ile birlikte ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri külliyatında dostluk ile ilgili birçok söz bulunmaktadır. Örneğin ''Dost Acı Söyler Fakat Doğru Söyler'' bu atasözü ile birebir aynı anlama sahiptir. Bunun dışında ''Ağaç Yaprağıyla, İnsan Dostuyla Güzeldir.'' günlük hayatta sıklıkla kullandığımız atasözlerinden biridir.

    Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK'ya göre dostun attığı taş baş yarmaz sözünde gerçek dostlardan gelen en ağır sözlerin bile bizi incitmeyeceği anlatılmaktadır. Çünkü her sırrımızı paylaştığımız dostların bizi eleştirirken ve uyarırken bile iyiliğimizi istediğini biliriz.

    Kısaca Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz Atasözünün Açıklaması

    Samimi olmadığımız insanların yaptığı eleştiriler ve uyarılar bizi rahatsız edebilir. Ama dostlarımız bize herkesten daha yakın olduğu için, onların yaptığı kötülükleri bile rahatlıkla affedebiliriz.

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