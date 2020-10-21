Eczacılık Kaç Yıl Okunuyor? Eczacı Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Eczacılık ilaçların üretimi ve dağıtımı aşamasında insanların vücutlarını nasıl etkileyeceklerini inceleyen ve bu ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayama yönelik çalışmalar yürüten bilim dalıdır.



Eczacılık Kaç Yıl Okunuyor?



Sayısal alanda tercih yapan birçok öğrencinin favori bölümlerden birisi de Eczacılık bölümüdür. Eczacılık bölümünü okuyan herkes yapılacak tek şeyin eczane eczacılığı olarak düşünülse de iş alanı sadece eczane mağazası açmakla sınırlı değildir.



Ülkemizde ilk yıllarda Eczane bölümü 3 yıllık iken daha sonraki yıllarda 4 yıla çıkarılmıştır. Günümüzde Eczacılık bölümü eğitim süresi ise 5 yıl olmaktadır. Eczacılık fakültelerinde 5 yıllık alınan eğitimin 4 yılı teorik derslerin alınması ve staj ile geçer. Son yıl ise tekrar staj ve ek olarak bitirme tezi tamamlanmalıdır. Bu bölümü okuyan öğrenciler öğretim üyelerine sunum yaparlar. Sunun jüri tarafından kabul edilir ise öğrenciler mezuniyet belgelerini alabilirler.



Eczacı Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?



Eczacı olabilmek için ilk olarak lisans mezunu olmak gerekmektedir. Eczacılık fakültesi içerisindeki Eczacılık Lisans programını bitirmek gerekmektedir. 5 yıllık Eczane Fakültesini sorunsuz ve başarılı olarak bitiren kişiler yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde bir sağlık mensubu olarak serbest eczanelerde serbest eczacılar olarak, hastane kliniklerinde ve hastane eczanelerinde eczacı olarak meslek yapabilirler.

Eczacılar için UES sınavı da bulunmaktadır. Bu sınav Uzman Eczacı olmak isteyenlerin girecekleri sınavdır. Zorunluluk hali bulunmamaktadır. Bu sınav ile alınan Uzman Eczacılık eğitimi toplamda 3 yıl sürmektedir.