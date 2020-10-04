Ek Ders Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ek Ders Nasıl Hesaplanır?

Öğretmenler almış oldukları maaş karşılığında belli saat ders vermektedir. Branş öğretmenleri için haftalık 15 saat maaş karşılığı verilen ders sayısıdır. Bu saatler dışında girilen dersler ise ek der olarak tanımlanır. Sınıf öğretmenliği olması halinde ayrıca 2 saat ek ders eklenir. Ek ders hesaplaması ve ödemeler aylık olarak yapılmaktadır.



Ek Ders Hesaplama Nasıl Yapılır?



Ek ders hesaplamaları yapılırken girilen toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısı çıkarılarak hesaplanır. Ayrıca her 10 saat ders ve katları için de 1 saat ek ders eklenir. Bu ise dersi programlama ve hazırlık olarak eklenmektedir. 9- 20 saat derse giren öğretmen için 1 saat ek ders, 20 - 30 saat ders için 2 saat, 30 ve üzeri için 3 saat ayrıca ek ders eklenir.



Haftalık 28 saat derse giren branş öğretmeni;

28-15=13 saat ek ders

Dersi programlama ve hazırlık 2 saat ek ders

Ayrıca sorumlu olduğu sınıf var ise, 2 saat ek ders

Toplamda 13+ 2+ 2 =17 saatlik ek ders ücreti maaşa ek olarak ödenmektedir.

Sınıfı yok ise 13+ 2= 15 saatlik ek ders ücreti alır.



Bu hesaplama yöntemi ile ek ders sayısını ve hak edilen ek ödeme hesaplanabilmektedir.



En Basit Yöntem İle Ek Ders Nasıl Hesaplanır?



Ek ders hesaplama için kullanılan en basit yöntem toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısını çıkarmaktır.



Aynı zamanda sınıf öğretmenliği olması halinde ekstra 2 saat ek ders eklenmelidir. Ayrıca verilen ders sayısı 10 un her katında 1 saat ek ders eklenir.



Ek ders hesaplama da diğer bir unsur ise branş öğretmenlerinin en fazla 20 saatlik ek ders ücreti alma limiti bulunmaktadır. Zorunlu durumlarda daha fazla derse girilse de sadece 20 saat ek ders ücreti ödenir. Haftalık hesaplanan ek ders sayısı 4 ile çarpılarak aylık olarak ödenir.