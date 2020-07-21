Ekmek Çeşitleri Ve İsimleri Nelerdir? Türüne Göre Ekmeğin Faydaları Ve Özellikleri

Kasların enerji kaynağı olarak kullanılmaması için kişiler her gün belli miktarda ekmek tüketmeleri gerekir. Vücuda enerji veren besin ögeleri karbonhidrat, protein ve yağdır. Ekmek ise karbonhidratlar arasında yer alan temel besindir.

Ekmek Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

Ekmek temel karbonhidrat kaynağıdır. Vücut için gerekli maddelerden birisi de karbonhidrattır. Bu sebeple sağlık açısından günde belli bir miktarda ekmek tüketilmelidir. Karbonhidrat deposu olan glikojen çok uzun süre vücutta yeterli olamaz. Dışarıdan karbonhidrat alınmadığı zaman karbonhidrat ihtiyacı bir depodan sağlanır.

Beyin için yeterli glikoz bulunmaz ise vücut kas dokusunu kullanmaya başlar. Kas proteinleri ise karbonhidrata çevrilir ve beyin kas için gerekli olan glikoz ihtiyacı tamamlanır. Fakat bu durum tehlikelidir. Bu sebeple ekmek tüketimi çok önemlidir. Bazı ekmek çeşitleri şunlardır:

- Tam buğday ekmeği

- Ekşi mayalı ekmek

- Kepek ekmeği

- Çavdar ekmeği

- Tandır ekmeği

Türüne Göre Ekmeğin Faydaları ve Özellikleri

Birçok ekmek çeşidi bulunmaktadır. Çok sevilen ve tercih edilen ekmek çeşitleri şu şekildedir:

1) Tam Buğday Ekmeği: Uzmanların en çok sevdiği ekmeklerden birisi de tam buğday ekmeğidir. Adını tam taneli tahıllardan almaktadır. İşlenmiş tahıllardan üretilmesi sebebiyle lif yönünden zengindir. Özellikle sindirim problemlerine yardımcı olur. Uzun süre tok tutar ve kalp damar dostudur.

2) Ekşi Mayalı Ekmek: İçerisindeki bakteri ve mantar kültürleri hamura yerleşir ve ekmek olmasını sağlamaktadır. Probiyotik özelliğine sahiptir. Bağırsak ve sindirim sistemine çok faydası bulunmaktadır. Dayanıklı bir ekmektir. Kolay kolay bozulmaz.

3) Kepek Ekmeği: Genellikle diyet yapanların tercih ettiği ekmek türüdür. İçerisinde sadece nişasta ve kepek bulunur. İştahı kesme özelliğine sahiptir. Vitamin ve protein açısından zengin bir besindir. Kalp damar sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

4) Çavdar Ekmeği: Lezzetinin yanı sıra içerisinde vitamin, mineral ve antioksidanlar bulundurur. Vücuttaki kötü maddeleri vücuttan uzak tutar. Kolesterol hastaları, kalp hastaları, kanser ve diyabet gibi hastalara çavdar ekmeği tavsiye edilir.

5) Tandır Ekmeği: Orta Doğu ve Asya'da çok sık tercih edilen ve tüketilen bir ekmektir. Bu ekmeğin en önemli özelliği doğal olmasıdır. Herhangi bir katkı maddesi bulunmaz. Şişkinlik yapmaz ve uzun süre tok tutar. Ayrıca tandır ekmekleri uzun süre dayanıklı kalabilir.