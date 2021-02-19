Enfiye Nedir? (Tdk) Enfiye Almak Ve Enfiye Olmak Ne Demektir?



Enfiye kelimesi TDK'ya buruna çekilen keyif verici bir ot olarak belirlenmiştir.



Enfiye Nedir? (TDK)



Televizyonlarda veya gazetelerde bazı anlamını bilmediğimiz kelimeler görebiliriz. Anlamını bilmediğimiz bir kelime olduğunda, yazının tam olarak ne söylemek istediğini anlayamayız. TDK bu konuda hizmet veren bir kurumdur. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri en doğru şekilde TDK'dan öğrenebilirsiniz.



Enfiye kelimesi TDK'da yer alan bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı arama motorlarında çok kez araştırılıyor. Bu kelimenin anlamı burun otu olarak belirlenmiştir. Keyif veren burun otu olarak aktarılmıştır.



Enfiye Almak ve Enfiye Olmak Ne Demektir?



Enfiye kelimesiyle alakalı birçok atasözü bulunuyor. Enfiye almak ve enfiye olmak gibi deyimler de çok kullanılıyor. Enfiye burun otu olduğundan, enfiye almak burun otu almak anlamındadır.