Erozyon Ne Demek? Tdk'ya Göre Erozyana Uğramak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Erozyon, Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca aşınma sözcüğünden alıntı yapılmış halidir. Tüketmek veya çürüyerek tükenmesi anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre erozyon kelimesinin anlamı; jeoloji bakımından, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.



Erozyon Ne Demektir?



Jeoloji de kullanılan erozyon terimi, dış etkilerin neden olduğu aşındırma ve aşınma olarak tanımlanmaktadır. Akarsu, yağmur vb. dış etmenler bulunmaktadır. Kayaçlarda meydana gelen hasar sonrasında yer değiştirmeleriyle erozyon oluşmaktadır. Sürekli olarak dış etmenlere maruz kalan bölgelerin zamanla hareket etmesi mümkündür.



Hareket eden alanlar koparak başka bir yere transfer olmaktadır. Bu olaya erozyon denmektedir. Mecazi olarak erozyon kelimesinin anlamı ise, bir kişinin değerini ve saygınlığını kaybetmesi demektir. İnsanların bazı tutum ve davranışları sonucunda saygının bitmesi anlamına gelmektedir.



TDK’ ya Göre Erozyona Uğramak Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre erozyona uğramak tamlamasının anlamı; aşınmak ve mecazi olarak değer veya saygınlık kaybetmek demektir.