G Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi G Olan Hayvanlar

Baş harfi G olan hayvanların yüzde sekseni sadece karada yaşar. Deniz canlıları dışında belli başlı kuş türleri de bu canlılara örnek olarak gösterilebilir.



G Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Goril: Yağmur ormanlarında yaşayan gorillerin nesli tükenmek üzeredir. Bunda en büyük neden palm yağı için yok edilen yaşam alanlarıdır. Maymungiller familyasının en iri canlısıdır. Buna karşın sakin bir tabiata sahip olan goriller küçük aile gruplarıyla yaşar. Günümüzde en yoğun goril popülasyonu Uganda'dadır.



2- Geyik: Genellikle ormanda yaşayan geyikler atletik bir yapıya sahiptir. Güçlü bacakları sayesinde çok hızlı koşabilirler. Her yıl yenilenen boynuzları genelde erkeklerde görülür. Ayırt edici özelliklerinden bir diğeri hiçbir türünde safra kesesi olmamasıdır. En bilinen türleri Ala, Ren ve Benekli Geyiktir.



3- Gergedan: Dünyada soyu tükenmeyen beş gergedan türü kalmıştır. Sadece Asya ve Afrika kıtalarında görülen gergedan en iri memelilerden biridir. En güçlü kısmı kafasıdır ve kafasının üstünde 1 tona yakın ağırlık taşıyabilirler. Derileri son derece kalın olsa da cilt yapıları oldukça hassastır. Otçul olan gergedanlar, zıplama yetisi olmayan nadir hayvanlardan biridir.



4- Güvercin: Balon, Kral ve Taklacı isimleriyle bilinen çeşitleri mevcuttur. Koku alma duyuları en gelişmiş olanları ise postacı güvercinlerdir. Fantail, özellikle Avrupa ve Amerika kıtasında en çok beslenen bir diğer türüdür. Türkiye'de yelpaze kuyruk adıyla bilinen bu güvercinler son derece estetik bir görünüme sahiptir. Mevcut kuş türleri arasında yer yön duygusu en fazla gelişmiş güvercinler eski dönemlerde kısa mektupları taşımakta kullanılmıştır.



5- Gelincik: Atletik bir yapıya sahip olan gelincik en çok Kuzey Amerika kırsallarında görülür. Türkiye'de de belli başlı türleri bulunan bu hayvanlar saldırgan ve hırçın tabiatları ile biliniyor. Aynı zamanda kinci olan gelincikler tehlike sezdikleri takdirde insanlara da saldırabilir. Genelde böcek ve fare avlayarak beslenirler. Bazı türleri sincap ve tavuk da avlar.



6- Guguk Kuşu: Gugukgiller familyasına ait olan bu kuşların en farklı özelliği yumurtalarını başka yuvalara bırakmasıdır. Sıcak ve ılıman iklimi seven guguk kuşları havalar soğuduğunda sürü halinde göç eder