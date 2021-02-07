Hacim Hesaplama Nasıl Yapılır? Dikdörtgen, Küre Ve Koli Hesaplama Formülleri



Genellikle güncel yaşamda varil gibi içerisine sıvı konulan malzemelerin hacimleri hesaplanmaktadır. Fakat hacim hesaplama işlemi sadece bu konuyla kısıtlı değildir.



Hacim Hesaplama Nasıl Yapılır?



İlk olarak bireyler hacim hesaplaması yapabilmesi için temelde birkaç terim gereklidir. Bu terimler hacminin hesaplanacağı maddenin tabanının bilinmesi olmaktadır. Çünkü genellikle bir maddenin tabanının bilinmesi ile birlikte hacminin kaç metre küp olacağı bulunabilir. Diğer ve daha çok nesnele olarak yöntem ise doğrudan bir sıvı ile ölçüm ile gerçekleşir. Bu işlem için ilk olarak bir varilin içerisine sıvı konulması gerekir. Bu işlemin devamında ağzına kadar tamamen doldurulan maddenin sonrasında boşaltılması ile birlikte hacimim hesaplanır.



Fakat eğer cismin taban alanı ve yüksekliği biliniyor ise bir kâğıt kalem aracılığıyla bu işlem gayet kolay gerçekleşir. Bu işlemin seçilmesinde en önemli neden işçi maliyetinin olmamasıdır. Genellikle basit yapılı cisimlerin hacimlerinin nasıl hesaplanacağına dair bilgi ortaokulda öğretilmektedir. Fakat daha ileri derece de olan bazı cisimlerin hacimlerini içerlerinde ki su miktarlarını hesaplamak için profesyonellik gerekebilir.



Dikdörtgen, Küre Ve Koli Hesaplama Formülleri Nedir?



İlk olarak bu cisimlerin hepsinin ortak özelliği olarak taban alanı çarpı yükseklik formülü kullanılmaktadır. Yani ister küre olsun ister kare oldun ister koli olsun hepsinin taban alanı ve yüksekliğinin çarpımı bize hacmi verir. Dikdörtgen prizma için tüm köşelerinin çarpımı hacim eşittir. Küre ve koli için de daire alanı ve yükseklik çarpımıdır.