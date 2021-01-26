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    26.01.2021 - 06:19 |

    Hemşehri Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hemşeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Farsçadan dilimize geçmiş olan ''hem'' sözcüğü, birlik, eş, benzer, aynı anlamına gelir. Başına geldiği kelimelere ortaklık anlamı katar. Memleketli kelimesi ile eş anlamlı olan hemşeri, aynı şehirde doğmuş kişiler için kullanılır. Hemşehri TDK ve diğer kaynaklara göre nasıl yazılır? Merak eden okurlar için örnek cümleler ile birlikte derledik.

    Hemşehri Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hemşeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    ''Hem'' ile başlayan ve günümüzde de sıklıkla kullanılan diğer kelimeler şunlardır: Hem-dem (Arkadaş), Hemcins (Cinsiyeti aynı olan), Hemfikir (Görüş ve düşünceleri ortak olan).

    TDK'ya Göre Hemşeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Hemşehri

    Hemşehri Farsça kökenli bir sözcüktür. Farsça kelimeler Arapçada olduğu gibi sağdan sola doğru okunur. Hem, ortak anlamına geldiğine göre hem - şehri demek, şehri ortak olan demektir.

    ''Hem Şehri'' - Yanlış

    Hemşehri, birleşik bir kelimedir. Bu nedenle bitişik yazılmalıdır.

    Hemşeri - Yanlış

    Kelime ''hemşeri'' şeklinde okunsa da bu şekilde yazılması hatalıdır.

    Örnek Cümleler:

    1- Tekirdağ'a gider gitmez birkaç hemşehrimle tanıştım. (Doğru)
    2- Bize hemşeri değil arkadaş gerek. (Yanlış)

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