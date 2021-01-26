Hemşehri Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hemşeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

''Hem'' ile başlayan ve günümüzde de sıklıkla kullanılan diğer kelimeler şunlardır: Hem-dem (Arkadaş), Hemcins (Cinsiyeti aynı olan), Hemfikir (Görüş ve düşünceleri ortak olan).



TDK'ya Göre Hemşeri Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Hemşehri



Hemşehri Farsça kökenli bir sözcüktür. Farsça kelimeler Arapçada olduğu gibi sağdan sola doğru okunur. Hem, ortak anlamına geldiğine göre hem - şehri demek, şehri ortak olan demektir.



''Hem Şehri'' - Yanlış



Hemşehri, birleşik bir kelimedir. Bu nedenle bitişik yazılmalıdır.



Hemşeri - Yanlış



Kelime ''hemşeri'' şeklinde okunsa da bu şekilde yazılması hatalıdır.



Örnek Cümleler:



1- Tekirdağ'a gider gitmez birkaç hemşehrimle tanıştım. (Doğru)

2- Bize hemşeri değil arkadaş gerek. (Yanlış)