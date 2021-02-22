Homo Sapiens Ne Demek? Homo Sapiens Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Homosapien günümüz insanına verilen bir isimdir. Latince bilge adam anlamına gelen Homo Sapiens hakkında pek çok araştırmalar da yapıldığı bilinmektedir.



Homo Sapiens Ne Demek?



Homo Sapiens nesli tükenmemiş yaşayan tek insan türü anlamına gelmektedir. Modern insan olarak da bilinen Homo Sapiens bizlerinde içinde ulunduğu insana verilen bir isim olmaktadır.



1758 yılında Carolus Linnaeus tarafından bulunan ve kullanılan Homo Sapiens günümüzde de merak edilen konular arasında yer almaktadır. İnsanların fiziksel olarak primatlara ve diğer bilinen canlı organizmalardan daha fazla benzediği bilinmektedir. Sadece vücut yapısı benzerlikler ile ilgilenen Linnaeus, Sapiens türünü fiziksel ve zihinsel anlamda pek çok farka sahip olan maymunlardan ayırmakta zorlanmıştır.



Homo Sapiens Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?



Homo Sapiens ne zaman bulunmuştur sorusunun cevabı sürekli değişmektedir. Son açıklanan bilgilere göre ise ilk insanın anavatanı Botsvana olmaktadır. Afrika ülkesi olan Botsvana kurak bir bölge olmaktadır. İlk insanların 200.000 yıl önce burada Zambezi Nehri güneyinde kalan bölgede yaşadıkları düşünülmektedir. Bu bölge incelendiği zaman bölgenin 200000 yıl önce çevresinden insanlar için elverişli bir ortam olduğu da anlaşılmıştır.



Bu bölgede şartlardan dolayı 70 bin yıl yaşandığı ve ardından 130 bin yıl önce insanlar gruplar halinde göç ettiği de bilinmektedir. Göç eden gruptan ilk grubun kuzeydoğuya, 20 bin yıl sonra ise ikinci grubun batıya göç ettiği belirtilmiştir.