Hosting Nedir, Ne İçin Kullanılır? Hosting Nasıl Alınır Ve Nasıl Kullanılır?

Hosting nedir sorusunun cevabı bir hayli kafa karıştırabiliyor olsa da aslında çok basit örnekle açıklanabilir. Hosting, bir internet sitesinin 7/24 açık kalmasını ve görüntülenebilir olmasını sağlayan sunucu hizmetleridir.



Hosting Nedir, Ne İçin Kullanılır?



İnsan hayatının adeta vazgeçilmez bütünü olan internet üzerinden pek çok farklı amaçlı açılan sitelere ulaşmak mümkündür. Kimi zaman ticari amaçlı, kimi zaman kişisel paylaşım yapmak amaçlı, kimi zaman ise sohbet amaçlı açılan pek çok site bulunuyor.



Bu tür internet sitelerinin sürekli açık olması ve diğer ziyaretçilerin siteleri görüntüleyebilmesi için özel sunuculara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları gideren hizmete hosting adı verilmektedir. Hosting hizmeti, internet dünyasında açılan bir web sitesinin kesintisiz olarak açık kalmasını ve aynı zamanda sitenin tüm güvenliğinin sağlanması amacı ile kullanılmaktadır.



Hosting Nasıl Satın Alınır ve Nasıl Kullanılır?



Büyük şirket veya bireysel kişiler tarafından açılmak istenen internet siteleri için hizmet veren pek çok farklı hosting firması bulunuyor. Ancak hosting hizmeti satın almak için öncelikli olarak internet sitenizin hangi tür site olacağına karar vermeniz ve sonrasında hosting hizmeti almanız gerekmektedir.



Günümüzde satın alabileceğiniz hosting hizmetleri site tabanına göre farklılık göstermektedir. Satın alacak olduğunuz hosting paketleri, paket içerisindeki bilgilere göre aylık, yıllık gibi özel fiyatlar üzerinden kiralanıyor. Kullanımı için ise hosting hizmeti aldığınız firmalar tarafından özel olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Özel yayın sistemi üzerinden alabilecek olduğunuz hosting paket çeşitleri şunlardır:



- Wordpress Hosting

- Windows Hosting

- Linux Hosting

- Reseller Hosting

- Kurumsal Hosting